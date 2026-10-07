美車零關稅還要過兩關 卓揆談台美ART：待301調查底定再送立院

外界關注台美關稅進展，行政院長卓榮泰昨（6）日表示，目前美方「產能過剩」301調查尚未定案，盼能確保台美對等貿易協定（ART）、投資備忘錄（MOU）等優惠待遇不變，待301調查拍板、ART優惠確定不變後，會將MOU、ART一併送交國會。

外界解讀，在台美ART中談妥的美製小客車零關稅措施，因還涉及美方關稅、立院程序兩道關卡，實際上路時間還要再等等。

美車零關稅相關程序及關卡

卓榮泰昨日率行政團隊赴立法院會備詢，立委關注台美關稅最新進展。卓榮泰說明，我方與美國在今年初已陸續簽訂MOU、ART，這是比較確定的狀態，但由於美國後續因最高法院判決對等關稅失效，正在進行法律工具的轉換。

卓榮泰表示，3月美國啟動了強迫勞動、結構性產能過剩的301調查，其中「強迫勞動」調查已出爐，台灣取得10％稅率不疊加MFN（最惠國待遇）；至於「產能過剩」調查，美方尚未具體定案，要待美方進一步確認。

卓榮泰強調，台美ART是雙方耗費一段時間所談出來的，我方談判團隊非常用力爭取各項國家利益、產業利益，希望確保ART當中各項有利優惠待遇，待確定後，加上美國最新調查塵埃落定，MOU、ART會一併送國會確認。

由於美國301關稅尚未拍板，加上立法院後續審查程序，以及可能涉及部分法令修正，美製小客車進口零關稅政策方向雖已確定，但實際生效時間未定。外界推估，最快可能要等到2027年。

另立委質詢，台美關稅談判時，我方承諾投資美國2,500億美元，加上政府信保2,500億美元，現在是否已達標？卓榮泰表示，2,500億美元主要是產業界自主投資，主要旗艦公司投資了相當大金額，且這也是企業全球布局一環，政府是站在協助、支持的角色。

經濟部長龔明鑫表示，台積電已公布對美投資2,650億美元，計算川普上任以後的金額，約是2,000億美元。經濟部盤點台灣AI伺服器與半導體供應鏈「赴美投資意願」的累計金額，5月份是350億美元、9月份追加200億美元，合計達550億美元。