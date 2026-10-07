聽新聞
0:00 / 0:00

美車零關稅還要過兩關 卓揆談台美ART：待301調查底定再送立院

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
行政院長卓榮泰（右）、經濟部長龔明鑫赴立法院施政報告並備詢。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰（右）、經濟部長龔明鑫赴立法院施政報告並備詢。記者林伯東／攝影

外界關注台美關稅進展，行政院長卓榮泰昨（6）日表示，目前美方「產能過剩」301調查尚未定案，盼能確保台美對等貿易協定（ART）、投資備忘錄（MOU）等優惠待遇不變，待301調查拍板、ART優惠確定不變後，會將MOU、ART一併送交國會。

外界解讀，在台美ART中談妥的美製小客車零關稅措施，因還涉及美方關稅、立院程序兩道關卡，實際上路時間還要再等等。

美車零關稅相關程序及關卡
美車零關稅相關程序及關卡

卓榮泰昨日率行政團隊赴立法院會備詢，立委關注台美關稅最新進展。卓榮泰說明，我方與美國在今年初已陸續簽訂MOU、ART，這是比較確定的狀態，但由於美國後續因最高法院判決對等關稅失效，正在進行法律工具的轉換。

卓榮泰表示，3月美國啟動了強迫勞動、結構性產能過剩的301調查，其中「強迫勞動」調查已出爐，台灣取得10％稅率不疊加MFN（最惠國待遇）；至於「產能過剩」調查，美方尚未具體定案，要待美方進一步確認。

卓榮泰強調，台美ART是雙方耗費一段時間所談出來的，我方談判團隊非常用力爭取各項國家利益、產業利益，希望確保ART當中各項有利優惠待遇，待確定後，加上美國最新調查塵埃落定，MOU、ART會一併送國會確認。

由於美國301關稅尚未拍板，加上立法院後續審查程序，以及可能涉及部分法令修正，美製小客車進口零關稅政策方向雖已確定，但實際生效時間未定。外界推估，最快可能要等到2027年。

另立委質詢，台美關稅談判時，我方承諾投資美國2,500億美元，加上政府信保2,500億美元，現在是否已達標？卓榮泰表示，2,500億美元主要是產業界自主投資，主要旗艦公司投資了相當大金額，且這也是企業全球布局一環，政府是站在協助、支持的角色。

經濟部長龔明鑫表示，台積電已公布對美投資2,650億美元，計算川普上任以後的金額，約是2,000億美元。經濟部盤點台灣AI伺服器與半導體供應鏈「赴美投資意願」的累計金額，5月份是350億美元、9月份追加200億美元，合計達550億美元。

零關稅 關稅 MOU

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台美關稅「結構性產能過剩調查」未出爐 卓榮泰：等美方進一步確認

川普將拍板140億美元對台軍售？ 顧立雄：美方仍在審議中

【專家之眼】對美出口超越大陸？台灣「入美」卻未「脫中」

追加預算擬撥補台電711億…承諾2027年電價凍漲？卓榮泰回應

相關新聞

美車零關稅還要過兩關 卓揆談台美ART：待301調查底定再送立院

外界關注台美關稅進展，行政院長卓榮泰昨（6）日表示，目前美方「產能過剩」301調查尚未定案，盼能確保台美對等貿易協定（ART）、投資備忘錄（MOU）等優惠待遇不變，待301調查拍板、ART優惠確定不變後，會將MOU、ART一併送交國會。

美最富移民 黃仁勳排第三

富比世雜誌近期公布了2026年美國最富有移民排行榜，共有144位「億萬富豪」入列，其中台灣移民富豪有11位進榜，與以色列並列第二多，最多移民富豪的國家則為印度，共有19位。

主權基金 緊鑼密鼓籌備

賴清德總統就職周年時宣示推動主權基金，行政院長卓榮泰昨（6）日表示，政府正緊鑼密鼓籌備中，他也向立法院喊話，希望行政、立法兩院拿同一把弓箭、射同樣一個靶，有相同的目標，才能讓台灣更進步。

純舊制勞工 三成自提退休金

勞退「純舊制」轉新制今年7月17日上路，勞動部昨（6）日表示，截至8月31日止，超過3.7萬名純舊制勞工自願提繳退休金，約占32.2％，等於約每三名純舊制勞工就有一位，提升全體自願提繳率2個百分點以上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。