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美國商會在台75周年！ AIT 處長：美台經貿關係迎來「黃金時代」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台灣美國商會6日於台北圓山大飯店敦睦廳舉辦成立75周年慶祝活動，副總統蕭美琴發表專題表示，台美之間已不再只是單純的貿易往來，而是攜手合作、共同發展。美國商會／提供
台灣美國商會6日於台北圓山大飯店敦睦廳舉辦成立75周年慶祝活動，副總統蕭美琴發表專題表示，台美之間已不再只是單純的貿易往來，而是攜手合作、共同發展。美國商會／提供

台灣美國商會6日於台北圓山大飯店敦睦廳舉辦成立75周年慶祝活動。活動以「承續榮耀，開創未來」為主題，邀集近200位貴賓共襄盛舉，其中包括20多位政府官員。副總統蕭美琴發表專題說，她表示，台美之間已不再只是單純的貿易往來，而是攜手合作、共同發展。

美國在台協會（AIT）處長谷立言也透過預錄影片向商會致賀。他在致詞中表示，美台經貿關係正迎來「黃金時代」。

蕭美琴6日特別出席活動並發表專題演說，與現場來賓共同見證商會成立75周年的重要里程碑。她在演說中肯定台灣美國商會長期協助找出問題、提出解方，並強化台美雙方政府與企業社群之間的連結。她也強調，台美雙方應持續深化夥伴關係。

蕭美琴說表示，台美關係之所以穩固，是因為雙方共享利益與價值，並透過日益深化的相互投資，共同成就彼此的未來。台美之間已不再只是單純的貿易往來，而是攜手合作、共同發展。

美國在台協會（AIT）處長谷立言也透過預錄影片向商會致賀。他在致詞中表示，美台經貿關係正迎來「黃金時代」，而台灣美國商會長期以來的努力功不可沒，並肯定商會持續致力於改善台灣的投資與經商環境。

他表示，數十年來，台灣美國商會從一小群企業領袖組成的團體，成長為全球最具活力、最受敬重的商會之一。透過政策倡議、專業洞見及不懈的交流，商會不僅壯大了在台美國企業社群，也直接為台灣的繁榮與全球競爭力作出貢獻。

美國商會表示，75年來，台灣美國商會持續為在台國際商業社群發聲。透過各項活動、刊物、委員會及對外交流，商會與企業界及台北和華府的政府夥伴緊密合作，成為連結台美雙方的重要橋樑。

台灣美國商會理事長陳幼臻在歡迎詞中回顧商會在台灣的發展歷程，並重申商會將持續堅守使命。

陳幼臻表示，從1990年代啟動年度華府叩門之旅並發布《台灣白皮書》，到支持台灣於2002年加入世界貿易組織，以及推動重啟台美貿易與投資對話，商會不僅見證，也參與塑造了台灣現代經濟發展中許多深具影響力的重要時刻。陳幼臻強調，即使在迎接75周年的此刻，商會也絲毫沒有放慢腳步的打算，美國商會將持續積極倡議更健全的商業環境，並深化台美關係。

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