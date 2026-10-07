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純舊制勞工 三成自提退休金

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
勞退「純舊制」轉新制今年7月17日上路。聯合報系資料照
勞退「純舊制」轉新制今年7月17日上路。聯合報系資料照

勞退「純舊制」轉新制今年7月17日上路，勞動部昨（6）日表示，截至8月31日止，超過3.7萬名純舊制勞工自願提繳退休金，約占32.2％，等於約每三名純舊制勞工就有一位，提升全體自願提繳率2個百分點以上。

勞動部修正「勞工退休金條例施行細則」，並於7月15日修正發布、7月17日上路，開放「純舊制」勞工可以自願提繳退休金；並讓已符合退休要件的「純舊制」勞工在自願提繳退休金後，可經勞雇雙方協商提前結算舊制退休金，存入勞退個人專戶。

勞退純舊制轉新制實施情形
勞退純舊制轉新制實施情形

統計至今年8月31日止，已有超過3.7萬位「純舊制」勞工自願提繳退休金，以去年底推估的「純舊制」勞工人數約11.5萬人來計算，約占32.2％。

有關「純舊制」勞工合意結存退休金，截至今年9月30日止，已有200家事業單位與666位勞工合意結存近21億元（平均每位約315萬餘元）。

其中最多的一家事業單位，一次與38位「純舊制」勞工合意結算退休金，金額約8,700萬餘元。

勞動部指出，事業單位其實還有一些當年選擇勞退新制但保留舊制年資的勞工（俗稱「舊轉新」勞工），原本依照勞工退休金條例規定，即可經勞雇雙方合意結清舊制年資退休金，勞工並可申請將結清之退休金移入新制個人專戶。

截至今年8月31日為止，勞雇雙方合意結清保留舊制年資者，已有7,666人，共結清大約56億4,900萬餘元（平均每人約73萬餘元）。

勞動部呼籲，事業單位在與「純舊制」勞工協商合意結算退休金時，不要忘記「舊轉新」勞工，若這些勞工也有結清意願，公司應一視同仁進行協商。

勞動部說明，依照勞工退休準備金提撥及管理辦法規定，事業單位於依勞動基準法規定之給與標準給付勞工退休金後，若已無須依勞基法支付勞工退休金，或已無必須適用勞動基準法退休金制度提撥退休準備金義務時，就可向當地主管機關申請領回。

統計至今年8月31日止，計有2,223家事業單位辦理註銷專戶領回事業單位勞工退休準備金賸餘款，約41.6億餘元。

其中，領回最多的一家金額為2.6億餘元。對事業單位來說，馬上回流一筆資金可靈活運用。

退休金 勞工 自提

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