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半導體用電高成長 傳要台積電「包電廠」？台電說話了

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半導體用電高成長 傳要台積電「包電廠」？台電說話了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台灣電力公司。聯合報系資料照
台灣電力公司。聯合報系資料照

近來外界關注高科技產業用電議題，外傳台電希望台積電（2330）「包電廠」。對此，台電6日強調，台電現已成為半導體供應鏈中重要一環，相關議題目前屬概念性討論階段，尚未形成具體方案，亦未進入正式政策研議或協商程序。

隨著半導體業擴充產能，以及AIDC用電需求走高，台電近期拋出電廠折舊、投資供應鏈等概念，希望與科技業共同決策。有媒體報導直指台電要台積電「包電廠」。

對此，台電重申，近年AI與半導體等高科技產業發展迅速，供電穩定至關重要，台電現已成為半導體供應鏈中重要一環。為因應產業發展需求，台電須超前部署發電及輸配電等電力建設，相關設備投資皆需通盤規劃。

台電指出，相關議題目前屬概念性討論階段，尚未形成具體方案，亦未進入正式政策研議或協商程序。未來仍待主管機關、台電與高科技產業共同規劃，充分交換意見以後做出共同決策。

台電重申，現階段並未針對特定用戶規劃「差別電價」方案。各類用戶電價調整均由電價費率審議委員會決定，台電將持續關注國際燃料價格走勢及高科技產業用電需求，將提報燃料成本、電業營運成本資料，由電價費率審議會綜合考量決議。

半導體 台電 台積電

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