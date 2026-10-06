半導體用電高成長 傳要台積電「包電廠」？台電說話了

長期投入香氛IP商品開發的鄭圭雯，於2026年10月正式推出Amber’s Lab，並透過2026聯合報秋季美容展，集結包含自身品牌在內的10個香氛IP，呈現商品開發成果與跨界合作計畫。Amber’s Lab將聚焦香氛IP開發、達人聯名與品牌共創，並由Aroma Brand銜接商品展售，將既有供應鏈整合能力延伸至品牌經營。 鄭圭雯表示，過去三年已協助開發50個香氛IP，預計自2026年10月起一季內，將有30個香氛IP陸續面市。隨合作規模擴大，如何協助創作者在商品完成後持續經營，成為推出新品牌的重要課題。 從商品開發延伸品牌經營 過去經營 Aroma Brand，鄭圭雯主要整合供應商、協調開發與製造，協助客戶將構想轉化為商品。據她表示，過往合作案例曾有藝人香氛商品開賣一分鐘即完售，也有演員合作香氛商品達到四成回購率。 這些合作經驗，讓她進一步關注商品上市後的經營需求。她觀察，創作者即使具備專業、完成產品，仍須面對曝光、銷售與營運問題，往往難以獨力兼顧。 歷經一年多思考，鄭圭雯推出 Amber’s Lab，將服務延伸至品牌定位、達人聯名與品牌共創，依企業品牌、個人 IP 及專業創作

2026-10-06 16:36