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碳費審議會11月2日登場 第二階段費率是否調整成焦點

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

碳費費率審議會第二屆委員名單9月初完成更新後，近期已經彙整委員意見，預計將在11月2日召開第二屆第一次審議會。這次審議會的討論重點除了將聽取環境部氣候署報告今年以來企業執行自主減量計畫的進度外，預料有可能討論到適用於2027年排碳量的第二階段碳費費率是否調整、該如何調整等議題。

環境部第一屆碳費審議會於今年2月底屆期，環境部考量到新制上路，第二屆委員多以續任的方式徵詢意見，並於9月初正式公布名單。回顧第一屆碳費審議會在2025年完成碳費費率架構的重要工作後，曾建議以2年為一期，分階段進行調升費率，也就是2025年起徵後，未來應在2027、2029年分別調升費率。也就是，碳費在今年完成首次申報繳納，在2028年申報2027年碳排量時，就必須要面臨第二階段費率。

參考會議紀錄，第一屆碳費審議會曾建議，依照碳費費率架構，2030年後一般費率初步可考量每公噸1,200至1,800元。有委員指出，若以現行每公噸300元來推算，要三階段調升到1,200元，較和緩的方式就是每次加上300元，也就是第二階段的碳費費率應為每公噸600元會較為合理，「而且加上其他優惠費率、高碳洩漏係數，其實我國碳費仍是在國際間較低的水準」。

環境部 碳費

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