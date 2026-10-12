AI商機從大廠向外擴散　復華投信解析下一批台股新星

過去談到AI概念股，投資人多半先想到大型半導體及伺服器公司；如今隨著AI走進企業、工廠、汽車與各種智慧裝置，市場觀察到受惠範圍正逐步擴大，越來越多轉機股與中小型股可能因此受惠。但機會的另一面，也是投資人的痛點：AI技術門檻愈墊愈高、類股輪動速度加快，中小型股的公開資訊又相對不透明，一般投資人要獨自判斷「誰是真受惠、誰只是搭題材」並不容易，這正是為什麼專業經理人與研究團隊的角色，在這波趨勢中變得格外重要。

AI浪潮持續發展，市場焦點也開始出現變化。 圖／shutterstock

從推論到代理人 AI技術三級跳

AI技術最初以生成內容為主，接著進入能夠分析與回答問題的「推論」階段，如今則進一步發展成可以替使用者執行任務的「AI代理人」。另一方面，「數位孿生」也開始受到重視，企業可先在虛擬環境中模擬工廠、生產線或產品運作，再進行實際建置，藉此縮短開發時間、降低成本並提升效率。

這些應用背後，都需要更龐大的運算能力與硬體支援，也讓AI商機從少數大型公司，逐漸向整條供應鏈擴散。

四大巨頭資本支出狂飆 算力軍備競賽白熱化

根據Bloomberg統計，Microsoft、Google、Amazon及Meta等雲端服務供應商的資本支出，2021年至2024年年複合成長率約23.6%，預估2025年至2027年將提高至62%；同期台積電資本支出年複合成長率預估達34.4%，記憶體產業為38%，先進封裝測試產業更達51.2%（上述2025至2027年數值屬市場機構之推估，實際結果仍可能與預估存在落差）。

這些數字顯示，AI企業為提升算力，仍在積極擴建資料中心及相關設備。商機也不只停留在晶片製造，還可能延伸至先進封裝、半導體檢測設備、載板、銅箔基板、玻纖布、被動元件、記憶體及光通訊等領域。隨著AI逐步進入終端設備，工業電腦、微控制器、感測器、機器人、無人機、自動駕駛零組件，以及AI手機、筆電、穿戴裝置與智慧眼鏡，也可能成為受惠產業。

不過，AI 相關產業的發展仍受到技術演進、企業資本支出、供需變化及政策環境等因素影響，投資人應留意產業發展與市場價格之間並非必然同步。

真受惠還是搭題材？一般投資人最頭痛的判斷題

面對受惠產業增加、投資訊息繁雜的環境，真正的難題是如何分辨哪些公司能把AI商機轉化為營收與獲利，哪些公司只是搭上題材。業界常見的研究取徑大致可分為兩種：一種是等股價已經上漲後，才回頭尋找上漲理由；另一種則是先深入研究產業趨勢、新技術與供需變化，嘗試在市場尚未充分關注前，評估企業營運、產業變化及市場評價。

以復華投信為例，該公司採取的即是後者所稱的「長線基本面研究法」——不是看到股價上漲後才回頭尋找理由，而是先研究產業趨勢、新技術、供需變化及企業競爭力，希望在市場尚未充分注意前，評估企業營運、產業變化及市場評價，找出正準備轉型的公司。

截至2026年8月底，復華投信投研團隊共有近百人，研究範圍涵蓋國內外股票、債券、資產配置與指數。團隊透過拜訪國內外企業、分析產業供需，並由不同領域研究人員交叉比對資訊，判斷一項新技術究竟只是短期話題，還是足以帶動企業未來數年成長的長期趨勢。實際研究成果與判斷是否正確，仍須經市場檢驗，不代表必然帶來特定投資結果。

在這項研究基礎上，復華投信推出基金商品「復華台灣新星主動式ETF」。其表示，相較於聚焦大型股的「復華台灣未來50主動式ETF」（00991A），新基金的投資範圍及選股評估將納入不同市值與產業類型的企業，並擴大至市值前 300大企業為主要評估範圍之一；實際持股與資產配置仍依基金公開說明書所載投資策略及市場狀況調整。

基金現階段預計持有約30至50檔股票，布局方向包括大型企業、新興中小型成長股，以及運用AI成功轉型的傳統產業與電子公司。投資策略上，選股時則特別關注產業結構改變、訂單由一線廠商外溢至二線廠商、企業經營的市場預期，以及轉型成果尚未反映在股價等機會，上述為經理公司選股策略之說明，實際投資組合仍將視市場狀況調整。

基金採雙經理人分工，由戎宜蘋擔任核心經理人、郭家宏協管，分別負責市場趨勢、投資組合與持股比例，以及研究題目、企業獲利和股價評價檢驗。

基金規格一覽

規格僅供參考，實際以金管會核准或同意生效為準，投資前應詳閱基金公開說明書。 圖／復華投信 提供

中小型股可能具有不同的成長特性，但仍須留意波動與營運風險，價格波動通常也比大型股明顯，投資人仍應衡量自身風險承受能力與資金運用時間。此基金採不分配收益設計，即基金若有收益將留存於基金資產中；惟基金淨值仍可能因市場因素而上下波動，不代表基金必然有獲利可供留存或累積。募集期為10/21~23，基金每單位發行價為10元，IPO最低申購金額為1萬元。

此基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，投資前應詳閱基金公開說明書；投資人可向復華投信及銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、復華投信網站查詢。

（本文資料及產業、個股內容僅供說明，不代表投資建議或未來績效。）