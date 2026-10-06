追加預算擬撥補台電711億…承諾2027年電價凍漲？卓榮泰回應

外界關注，2026年度追加預算，預計撥補台電711億元，是否確保2027年電價不漲。行政院長卓榮泰指出，如果讓台電先前的虧損有所弭平，並稍稍支撐未來的財政體質，那未來電價審議委員會在審議時，也會以民生穩定、物價穩定為優先考量。

卓榮泰6日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委游顥質詢談及，今年度追加預算，預計撥補台電711億元；他質疑，台電身為一個國營事業，存在目標是盈利，既要配合特定任務，也要承擔相關損失？

卓榮泰答詢表示，任何一個國營事業，當然有它自己管理、效率上的要求，必須達到其法定經營目標。但是，國營事業就是要為國家的民生穩定、物價穩定出力，要兼負此等政策目標。政府一再要求台電配合開源節流的政策，盼穩定物價。

卓榮泰說，同時，政府必須在台電營運、財務有所不足時，透過公務預算的方式來填平。不僅是填平過去政策目標的使用，也對於未來整體營運，給予一個更好的財政體質。

經濟部長龔明鑫表示，今年吸收的價格，因為美伊戰爭的緣故，天然氣漲得實在太多了。戰爭之前，每單位天然氣價格大概10美元至11美元左右，現在都已經漲到25美元，甚至最高還有到27美元。國際漲價的價差，大部分都是台電公司吸收了，因為中油已經沒有辦法吸收成本，金額太大了。

龔明鑫提到，如果台電撥補711億元可以全數通過，經濟部也會讓電價審議委員會進一步了解，如果台電持續吸收國際價差成本直到年底，需要1,200億元左右。若能有711億元的撥補，至少讓台電的虧損可以控制在一定水準之下，它還是可以承受。

至於明年電價是否因此不用上漲，龔明鑫說，電價審議有二個時間點，10月份以及4月份。明年電價將於4月份審議，希望美伊戰爭及其影響盡快落幕，天然氣價可以稍微回跌的話，電價就可以比較平穩。

卓榮泰坦言，行政院無法替電價審議委員會決定電價是否上漲，否則電價審議委員會的功能就不復存在。但是，如果讓台電先前的虧損有所弭平，並稍稍支撐未來的財政體質，那電價審議委員會在審議時，會以民生穩定、物價穩定為優先考量。

卓榮泰認為，撥補台電，就有助於電價審議委員會在討論電價時，趨向比較保守，讓台電繼續承受更多的責任。這是未來電價審議委員會的功能。

卓榮泰說，宣示就是，如果能讓台電的經營稍稍地健全，沒有帶太大的財政的危機，那對於電價審議委員會，「我們會期待也鼓勵，往民生穩定、物價穩定的方向來走」，因為台電跟中油情況不一樣。

卓榮泰指出，明年的方向，希望電價能夠穩定不漲，當然每一年的期待都是這樣子，不僅是2027年。主要目標是物價要穩定，但是這些國營事業也要穩得住、撐得住。

游顥追問，政府是否願意幫台電員工主動加薪？卓榮泰回應，這部分涉及軍公教加薪，其中有部分的比例關於台電員工加薪，不過國營事業跟軍公教人員最後加薪的調整，依照各自規定有所不同。卓榮泰及龔明鑫皆表達，「支持給予台電員工合理的薪資調整」。