我國駐鳳凰城辦事處正式揭牌 林佳龍：陪伴台灣企業在美扎根

外交部長林佳龍出訪最後一站抵達美國亞利桑那州，台北時間6日出席我國駐鳳凰城辦事處揭牌儀式，見證台灣在美國第14個館處正式成立。林佳龍表示，隨著台積電（2330）投資設廠，供應鏈、合作夥伴及更多台灣人才陸續來到亞利桑那州，台灣與亞利桑那州的連結日益緊密，雙向投資、商務往返及各項交流也將持續增加，「政府的服務也要跟上」。他期待新的外交據點除了服務在美國工作、生活、求學及旅行的國人，也能陪伴更多台灣企業在當地扎根。

林佳龍指出，去年底結束北美洲出差返國後，他便立即召開會議討論在鳳凰城設立辦事處事宜。他並感謝總統賴清德及美國國務院支持，以及亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs）促成，經過半年籌備，台灣駐亞利桑那州辦事處正式揭牌。他也特別感謝外交部同仁的努力和行政效率，讓台灣在美國第14個館處順利成立。

林佳龍表示，此次揭牌儀式有許多台美友人到場共襄盛舉，包括美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、郝愷悌州長、鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）、台積電亞利桑那州廠執行長莊瑞萍及團隊，以及台灣僑胞鄉親，共同見證新的外交據點成立。

林佳龍表示，過去提到鳳凰城，許多人可能想到沙漠、炎熱氣候和峽谷，如今很多台灣人第一個想到的可能就是台積電。此行他也在台積電（TSMC）安排下參訪亞利桑那州廠，並與執行長莊瑞萍及其團隊交流，瞭解當地營運及產業布局，以及政府可以持續深化哪些協助。

除辦事處揭牌外，林佳龍此行也帶領企業代表來到鳳凰城，實地瞭解投資環境，討論未來台美合作的產業聚落位置，並與郝愷悌共同見證全國創新創業總會（NiEA）與亞利桑那州商務廳（ACA）簽署合作備忘錄，進一步深化雙方產業合作。

林佳龍指出，他經常提到「新雁行理論、國際聯合艦隊」，「鳳凰城就是很好的實踐」。由龍頭企業帶著供應鏈與合作夥伴一起走向世界，政府也與企業同行，協助拓展商機、進行全球布局，並連結資源、強化行政服務，再逐步形成完整的產業生態系。

展望未來，林佳龍表示，目前中華航空（2610）與星宇航空（2646）也都已開通台北直飛鳳凰城航線，進一步拉近兩地距離。他期待駐鳳凰城辦事處這個新的外交據點，除了服務在美國工作、生活、求學及旅行的國人，也能陪伴更多台灣企業在當地扎根，讓更多美國朋友認識台灣。