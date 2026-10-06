興達電廠「以氣換煤」 卓榮泰：燃煤機組轉備用增加韌性

有關高雄興達電廠燃煤舊機組除役時程，行政院長卓榮泰說明，高雄跟台中的燃煤機組問題，政府都一樣重視；就時序上來講，要先從中火1號開始，針對其第1、第2座煙囪，以及燃煤機組開始拆除。高雄必須先「以氣換煤」，並保留燃煤機組轉備用，增加韌性需求。

卓榮泰6日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委柯志恩質詢關切，政府有將近50億元碳費收入，如何分配給各縣市？環境部長彭啓明答詢回應，碳費收入不是要分給各縣市的，是要讓產業整體轉型，希望減碳減得越多越好。

柯志恩問及，現在已經10月了，縣市政府有關於第三期減量的執行方案，目前都已經刊登在氣候署的公開平台上面，縣市所提報的方案要多久才有辦法核定完成？經費評估跟分配的標準為何？

彭啓明說明，這個機制是從企業來的，企業大概提了2,700多個減碳方案，成效大概可以創造7,000億元產值。現在大多數的碳費，是來補助減碳，不是給縣市政府的。政府不希望企業對於減碳受到很大壓力；由於科技業營運相對比較好，所以科技業繳得碳費比較多，半導體業占了四成以上。

彭啓明也說，政府針對企業的減碳補助，大概占了所有費用的一半，包含利息補貼，所以它不是給地方政府做建設，而是給企業做實質減碳為主。重點是「是回到企業的身上，並不是給地方政府拿來做建設。」

另外，柯志恩詢問高雄興達電廠「以氣換煤」、舊機組除役的拆除時程。卓榮泰回應，高雄跟台中的燃煤機組問題，政府都一樣重視；就時序上來講，要先從中火1號開始，針對其第1、第2座煙囪，以及燃煤機組開始拆除。

至於高雄興達電廠的部分，卓榮泰說，高雄產業發展極快，必須先「以氣換煤」。以氣換煤之後，才能討論到，如何把舊燃煤機組拆除掉，這是為了保留其用電需求、韌性安全。燃煤機組轉備用，基本上就是「非到緊急」是不會用的，只是增加韌性需求。

經濟部長龔明鑫表示，台電已經用了相當大的經費，來從事興達電廠的核心淨化，未來整個煤氣排放會降低五成左右，將有助於當地空氣的改善。