洪申翰：逃逸、失聯移工低於9萬人 強力查緝非法仲介

外界關注，在我國，傳出外籍移工逃逸現在超過10萬人。勞動部長洪申翰表示，目前累積的失聯移工人數已經低於9萬人，今年整體在失聯移工的應對上，其實有一些成效。勞動部現在跟內政部、移民署合作，接下來也會有更多跨部會合作，尤其是針對非法仲介將做強力查緝。

行政院長卓榮泰6日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委王世堅質詢談及，在我國，外籍移工逃逸現在超過10萬人；參考越南政府的作法，越南法規允許人民出國工作，但是如果超過規定必須回國的期限，要罰一億越南幣。我國勞動部是否有相關對策？

洪申翰答詢表示，有關逃逸移工、失聯移工的問題，其實2025年時是高峰，大概有到9.5萬人左右。在這一年時間裡，從2026年上半年開始，人數持續在下降中。目前累積的失聯移工人數已經低於9萬人了。

王世堅質疑，逃逸移工低於9萬人？他手上的數字是10萬人喔！

洪申翰重申，「沒有，是已經低於9萬了」。今年整體在失聯移工的應對上，其實有一些成效，勞動部知道社會很關注這個問題，所以會再接再厲。

洪申翰表示，勞動部現在跟內政部、移民署合作，接下來也會有更多跨部會合作。尤其是針對非法仲介，會做強力的相關查緝，這部分勞動部跟內政部長劉世芳，已經有召開跨部會的會議。