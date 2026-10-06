鄭圭雯推出 Amber’s Lab　集結10個香氛 IP 亮相美容展——三年累積開發50個 IP，以雙品牌分工銜接商品開發與市場銷售

長期投入香氛IP商品開發的鄭圭雯，於2026年10月正式推出Amber’s Lab，並透過2026聯合報秋季美容展，集結包含自身品牌在內的10個香氛IP，呈現商品開發成果與跨界合作計畫。Amber’s Lab將聚焦香氛IP開發、達人聯名與品牌共創，並由Aroma Brand銜接商品展售，將既有供應鏈整合能力延伸至品牌經營。

鄭圭雯表示，過去三年已協助開發50個香氛IP，預計自2026年10月起一季內，將有30個香氛IP陸續面市。隨合作規模擴大，如何協助創作者在商品完成後持續經營，成為推出新品牌的重要課題。

Amber’s Lab 學員品牌成果展，呈現創作者從構想到商品上市的香氛開發成果。 圖／鄭圭雯 提供

從商品開發延伸品牌經營

過去經營 Aroma Brand，鄭圭雯主要整合供應商、協調開發與製造，協助客戶將構想轉化為商品。據她表示，過往合作案例曾有藝人香氛商品開賣一分鐘即完售，也有演員合作香氛商品達到四成回購率。

這些合作經驗，讓她進一步關注商品上市後的經營需求。她觀察，創作者即使具備專業、完成產品，仍須面對曝光、銷售與營運問題，往往難以獨力兼顧。

歷經一年多思考，鄭圭雯推出 Amber’s Lab，將服務延伸至品牌定位、達人聯名與品牌共創，依企業品牌、個人 IP 及專業創作者的需求，串聯設計、行銷與通路夥伴。

「對我來說，它是把人的價值，透過企業經營的方式呈現出來。」鄭圭雯表示，希望透過專業分工，協助不同領域的創作者，將累積的能力與經驗發展為商品、服務及品牌。

與華人創造簽約 延續藝人香氛合作

鄭圭雯與三立集團華人創造股份有限公司負責人黃毓棠簽約，預計於2027年農曆年前重新推出一款藝人合作香氛產品，延續演藝IP與香氛商品開發經驗，從人物形象與故事出發，轉化為氣味設計及產品形式。

三立集團華人創造股份有限公司負責人黃毓棠（左）與 Amber’s Lab 創辦人鄭圭雯簽約合作。 圖／鄭圭雯 提供

攜手朱家綺、邱文通 開發個人故事香氛服務

Amber’s Lab亦與四屆廣播金鐘獎得主朱家綺合作《聽聞人生》，從人物訪談尋找生命經驗與氣味的連結，發展以個人故事為核心的香氛服務；另與曾任聯合報系文化基金會營運長的邱文通及其「人生導航系統」合作，探索運用AI梳理人生經驗，結合香氛體驗，協助參與者認識自己、表達故事。

Amber’s Lab 與簽約合作夥伴合影，合作領域橫跨社群電商、媒體及網路產業。 圖／鄭圭雯 提供

10個 IP 共同參展 學員商品首度發表

此次展會集結10個香氛IP，包含鄭圭雯自身品牌及參展創作者。其中，《香氛IP變現學》學員經過學習、討論與產品開發，完成香水、洗髮餅及滾珠精華油等商品，首度於展場發表。展區由小茶栽堂創辦人黃世杰協助規劃，策展夥伴心奎參與商品陳列，花藝專業學員負責花藝設計，另有兩位尚未推出產品的年輕學員投入現場銷售，讓不同專業與開發階段的創作者共同參與。

Amber’s Lab 參展成員合影，共同展示香氛 IP 商品開發成果。 圖／鄭圭雯 提供

雙品牌分工 銜接開發、展售與消費者回饋

展後，Aroma Brand將透過電商、實體櫃位及展會等管道推廣商品；Amber’s Lab則持續拓展香氛IP開發、達人聯名及品牌共創，服務企業與創作者合作需求。鄭圭雯表示，希望以多年累積的供應鏈經驗與合作網絡，協助創作者補足品牌經營所需資源，並透過展售及消費者回饋，持續優化商品與服務。