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勞退舊制自提逾3.7萬人 結存退休金近21億元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞工退休金條例施行細則於7月15日修正發布後，開放讓「純舊制」勞工可以自願提繳退休金；並且讓已經符合退休要件的「純舊制」勞工在自願提繳退休金後，可以經過勞雇雙方協商提前結算舊制退休金，存入勞退個人專戶。勞動部6日說明執行成效。

有關「純舊制」勞工自願提繳退休金，當年依法選擇繼續適用勞退舊制迄今的「純舊制」勞工，在該次施行細則修正上路後，可向雇主表明自願提繳退休金。

統計截至2026年8月31日止，已有超過3萬7,000位「純舊制」勞工自願提繳退休金，占2025年12月推估之「純舊制」勞工約32.17％（2025年12月推估「純舊制」勞工人數約為11.5萬人），提升全體自願提繳率2個百分點以上。

有關「純舊制」勞工合意結存退休金，前述適用對象當中，陸續經由勞雇協商結算退休金。

截至2026年9月30日止，已經有200家事業單位與666位勞工合意結存新台幣（以下同）近21億元（平均每位約315萬餘元）。其中，最多的一家事業單位，一次與38位「純舊制」勞工合意結算退休金，金額約為8,700萬餘元。

勞動部表示，此次勞工退休金條例施行細則之修正，係為讓符合資格的「純舊制」勞工，能更充實地規劃退休生活，為未來多一份安心準備。由於政策甫上路施行，部分勞雇雙方尚在就結算退休進行協商階段，但「純舊制」勞工自願提繳退休金不必等，越早自提，可以累積越多的退休金。

勞動部指出，事業單位其實還有一些當年選擇勞退新制但保留舊制年資的勞工（俗稱「舊轉新」勞工），原本依照勞工退休金條例規定，即可經勞雇雙方合意結清舊制年資退休金，勞工並可申請將結清之退休金移入新制個人專戶。

根據2026年截至8月31日為止，勞雇雙方合意結清保留舊制年資者，已經有7,666人，共結清約56億4,900萬餘元（平均每人約73萬餘元）。

勞動部呼籲，事業單位在與「純舊制」勞工協商合意結算退休金時，不要忘記這些一起打拚到現在的「舊轉新」勞工，如果這些勞工也有結清意願，請事業單位一視同仁進行協商，以增進勞工退休福祉，促進勞雇雙方和諧。

勞動部說明，依照勞工退休準備金提撥及管理辦法第9條規定，事業單位於依勞動基準法規定之給與標準給付勞工退休金後，如果已無須依勞動基準法支付勞工退休金，或已無必須適用勞動基準法退休金制度提撥退休準備金義務時，就可以向當地主管機關申請領回。

根據統計，2026年截至8月31日為止，計有2,223家事業單位辦理註銷專戶領回事業單位勞工退休準備金賸餘款，約41億6,200萬餘元。其中，領回最多的一家金額為2億6,455萬餘元。對事業單位來說，馬上回流一筆「靈活金」，可以彈性運用。

勞動部 退休金

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