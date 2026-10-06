台美關稅「結構性產能過剩調查」未出爐 卓榮泰：等美方進一步確認

有關台美關稅的最新進展，行政院長卓榮泰表示，目前「結構性產能過剩」，這部分的調查，還沒有具體的最後定案，要等美方進一步確認。我方盼確保ART當中所談到，對我方比較有利的優惠待遇。等ART確定之後，再加上美國最新的調查，出現最終版本時，MOU、ART會一併送國會確認。

卓榮泰6日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

有關台美關稅的最新進展，卓榮泰說明2025年4月，美方引用301法案對我課徵關稅。2026年初，又跟我方分別簽訂了MOU、ART，這也是比較確定的狀態。後續美國因為最高法院、聯邦法院判決，再度進行法律工具的轉換。

卓榮泰表示，3月美國啟動了強迫勞動貨物進口禁令，以及結構性產能過剩的301的調查。7月份揭曉，進口強迫勞動的301調查，我方關稅10%不疊加，而且不疊加 MFN（最惠國待遇）。但是結構性產能過剩，這部分還沒有具體的最後定案，要等美方進一步確認。

卓榮泰強調，原來ART所談論的內容，是基於雙方一段時間談出來的，我方談判團隊也非常用力，爭取我國各項的國家利益、產業利益。我方盼確保ART當中所談到，對我方比較有利的優惠待遇。等ART確定之後，再加上美國最新的調查，出現最終版本時，MOU、ART會一併送國會確認。

立委王安祥質詢問及，台美關稅談判時，我方承諾投資美國2,500億美元，加上政府信保2,500億美元，現在是否已經達標？

卓榮泰答詢表示，2,500億美元，主要是產業界自主投資，我國主要旗艦公司投資了相當大金額，並且這也是企業全球布局的一環。政府是站在協助、支持的角色。2,500億美元之中，除了旗艦公司，還有其他高科技業協力廠商、供應鏈廠商，或其他科技廠商，也一併在全球布局下做投資策略。

經濟部長龔明鑫補充道，台積電（2330）已經公布了2,650億美元，計算川普上任以後的金額，大約是2,000億美元。經濟部盤點台灣AI伺服器與半導體供應鏈「赴美投資意願」的累計金額，5月份是350億美元、9月份追加200億美元，合計550億美元。