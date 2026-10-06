快訊

美民調顯示 大陸民眾傾向和平處理兩岸問題

日本公家機關「魔性信封」狂催繳 翻到背面網友嚇傻：超可怕

有毒陽剛文化造孽？康乃爾大學集體性侵案的校園黑暗面

聽新聞
0:00 / 0:00

台美關稅「結構性產能過剩調查」未出爐 卓榮泰：等美方進一步確認

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（右）、經濟部部長龔明鑫（左）上午赴立法院施政報告並備詢。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰（右）、經濟部部長龔明鑫（左）上午赴立法院施政報告並備詢。記者林伯東／攝影

有關台美關稅的最新進展，行政院長卓榮泰表示，目前「結構性產能過剩」，這部分的調查，還沒有具體的最後定案，要等美方進一步確認。我方盼確保ART當中所談到，對我方比較有利的優惠待遇。等ART確定之後，再加上美國最新的調查，出現最終版本時，MOU、ART會一併送國會確認。

卓榮泰6日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

有關台美關稅的最新進展，卓榮泰說明2025年4月，美方引用301法案對我課徵關稅。2026年初，又跟我方分別簽訂了MOU、ART，這也是比較確定的狀態。後續美國因為最高法院、聯邦法院判決，再度進行法律工具的轉換。

卓榮泰表示，3月美國啟動了強迫勞動貨物進口禁令，以及結構性產能過剩的301的調查。7月份揭曉，進口強迫勞動的301調查，我方關稅10%不疊加，而且不疊加 MFN（最惠國待遇）。但是結構性產能過剩，這部分還沒有具體的最後定案，要等美方進一步確認。

卓榮泰強調，原來ART所談論的內容，是基於雙方一段時間談出來的，我方談判團隊也非常用力，爭取我國各項的國家利益、產業利益。我方盼確保ART當中所談到，對我方比較有利的優惠待遇。等ART確定之後，再加上美國最新的調查，出現最終版本時，MOU、ART會一併送國會確認。

立委王安祥質詢問及，台美關稅談判時，我方承諾投資美國2,500億美元，加上政府信保2,500億美元，現在是否已經達標？

卓榮泰答詢表示，2,500億美元，主要是產業界自主投資，我國主要旗艦公司投資了相當大金額，並且這也是企業全球布局的一環。政府是站在協助、支持的角色。2,500億美元之中，除了旗艦公司，還有其他高科技業協力廠商、供應鏈廠商，或其他科技廠商，也一併在全球布局下做投資策略。

經濟部長龔明鑫補充道，台積電（2330）已經公布了2,650億美元，計算川普上任以後的金額，大約是2,000億美元。經濟部盤點台灣AI伺服器與半導體供應鏈「赴美投資意願」的累計金額，5月份是350億美元、9月份追加200億美元，合計550億美元。

台美關稅 關稅 產能過剩

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普將拍板140億美元對台軍售？ 顧立雄：美方仍在審議中

傳五角大廈派員長駐台灣 顧立雄：借重美方實戰經驗 有助我建軍

美股太貴 AI持股太集中 全球退休基金紛紛減碼

台積電赴美投資5000億美元？川普稱「偉大台灣晶片公司」 網酸：又自己加碼

相關新聞

川普將拍板140億美元對台軍售？ 顧立雄：美方仍在審議中

駐美代表俞大㵢接受彭博專訪，稱美國總統川普將拍板140億美元對台軍售。國防部長顧立雄說，美方仍然在審議當中，尊重美方的審議程序。至於川普說「拿台灣的軍售，當做跟北京交涉最好的談判籌碼」，行政院長卓榮泰表示「事實並非如此」。

台美關稅「結構性產能過剩調查」未出爐 卓榮泰：等美方進一步確認

有關台美關稅的最新進展，行政院長卓榮泰表示，目前「結構性產能過剩」，這部分的調查，還沒有具體的最後定案，要等美方進一步確認。我方盼確保ART當中所談到，對我方比較有利的優惠待遇。等ART確定之後，再加上美國最新的調查，出現最終版本時，MOU、ART會一併送國會確認。

勞退雇主提撥6%拉高有譜？洪申翰這樣說

有關勞團主要訴求勞退雇主提撥6%能提升，是否有具體進展，勞動部長洪申翰表示，整體上，希望往能夠讓勞工退休金增加的方向上，一步一步來做相關檢討。對於雇主提撥增加的部分，勞動部會蒐集大家的意見，基本上往大的方向進行。

流通商戰／家庭廚房外包化 食品業搶攻Ready to eat

少子化、單身化與家庭結構改變，正在改變台灣人「吃飯」的方式，過去一家人買菜回家、洗菜切菜、開火煮飯，廚房是家庭生產食物的核心。但當家庭人口愈來愈少，自己煮一頓飯所付出的時間、採買與清洗成本，反而愈來愈難攤提。因此食品、流通產業都出現新變化，家庭廚房正在走向外包化，食品業也從過去「賣食材」，逐漸轉向「賣一餐」。 通路業者指出，家庭結構的改變，是這波轉型的主要推力，根據統計，2025年台灣單人戶占比已達40.5%，比2006年的26.4%大幅提高，主計總處最新家庭收支調查也顯示，2025年台灣「兩人以下家庭」占比首度突破五成、達51.6%，其中一人家庭占17.33%。

都更危老條例已送立院 劉世芳：都更可取得第一桶金權利變換

行政院長卓榮泰重申，希望在賴清德總統任內增加13萬戶，這個目標沒有改變。內政部長劉世芳指出，在土地活用上，公辦都更是一個可行的方向。都更危老條例修正草案已經送到立院，未來容積獎勵或權利變換上，讓原住戶、未來住戶雙贏；願意參加都更的人，可取得第一桶金的權利變換。

勞保年金明年有望調漲 超過107萬人受惠

為保障勞工退休生活不被通膨「吃掉」，勞保年金設有隨物價調整機制。依目前物價走勢估算，明年可望有九個請領年度調高年金，包括2009、2010、2013、2014、2015、2019、2020、2021及2023年，依目前領取人數估算，超過107萬人可望受惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。