勞退雇主提撥6%拉高有譜？洪申翰這樣說

有關勞團主要訴求勞退雇主提撥6%能提升，是否有具體進展，勞動部長洪申翰表示，整體上，希望往能夠讓勞工退休金增加的方向上，一步一步來做相關檢討。對於雇主提撥增加的部分，勞動部會蒐集大家的意見，基本上往大的方向進行。

行政院長卓榮泰6日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委王安祥質詢提到，上會期他曾提出非常多勞動政策的改善建議，也得到行政院很好的回應，例如產假，都比他所建議的更先進。卓榮泰答詢回應，謝謝委員的提議，部長很爭取，相關政策經過衡量之後，同時不增加產業的負擔。

王安祥問及，剩下一題，今年5月1日，勞團主要訴求勞退雇主提撥6%能夠提升，目前是否有具體進展？

洪申翰表示，目前一直在思考，如何整體幫勞工可以有更多退休金，往這方向，逐步檢討制度。這也是為什麼今年8月的時候，政府開放讓純舊制勞工，能自提甚至提前結存，以累積退休金，其實這就是一步。勞退新制整體的基金運用，今年成效其實也相當不錯。

洪申翰說，整體上，希望往能夠讓勞工退休金增加的方向上，一步一步來做相關檢討。對於雇主提撥增加的部分，勞動部會蒐集大家的意見，基本上往大的方向進行。

王安祥表示，勞團建議，替代方案可用漸進式的方式來做調整。洪申翰說，他都有看到這些提案。這些勞工團體的意見、想法，當然都會是勞動部在蒐整相關意見時，一個很重要的來源。