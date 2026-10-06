申辦良民證不用跑警局 數發部MyData線上辦理更便利

少子化、單身化與家庭結構改變，正在改變台灣人「吃飯」的方式，過去一家人買菜回家、洗菜切菜、開火煮飯，廚房是家庭生產食物的核心。但當家庭人口愈來愈少，自己煮一頓飯所付出的時間、採買與清洗成本，反而愈來愈難攤提。因此食品、流通產業都出現新變化，家庭廚房正在走向外包化，食品業也從過去「賣食材」，逐漸轉向「賣一餐」。 通路業者指出，家庭結構的改變，是這波轉型的主要推力，根據統計，2025年台灣單人戶占比已達40.5%，比2006年的26.4%大幅提高，主計總處最新家庭收支調查也顯示，2025年台灣「兩人以下家庭」占比首度突破五成、達51.6%，其中一人家庭占17.33%。

2026-10-06 11:01