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申辦良民證不用跑警局 數發部MyData線上辦理更便利

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

從求職、到出國留學、打工度假或移民，許多人生重要階段都可能需要申請「警察刑事紀錄證明」（俗稱良民證）。

為減少民眾準備資料及往返警察局的不便，數位發展部「個人化資料自主運用（MyData）平臺」與內政部警政署合作，當民眾於警政署警察刑事紀錄證明網站申請良民證時，完成身分驗證及自主同意後，即可透過MyData取得「戶政國民身分證資料」自動帶入申辦所需資料，不需要跑警局臨櫃辦理，讓良民證申辦更加省時便利。

新北市林先生近期因公司要求需提供良民證，原本打算前往就近的警察局辦理，後來發現可透過警政署網站直接線上申請，並使用MyData取得申辦所需資料，決定改為線上申請。

林先生依照系統引導，完成身分驗證、確認資料並自主同意傳送後，進行線上繳費，再填寫寄送地址並選擇郵寄領證，全程在家完成不用出門。他表示：「原本以為辦良民證一定要跑警察局，沒想到透過MyData就能在線上取得申辦所需資料，完成申請後還可以在家直接領取，真的是省時又方便！」

數發部表示，MyData平臺秉持「民眾自主同意、資料安全取得」的核心理念，透過跨機關資料安全串接，讓民眾在線上即可取得申辦所需資料，減少準備文件及往返機關的不便。讓民眾從資料取得、申請到領證，都能享有更便利的數位服務。

數發部也將持續與中央及地方政府合作，推動更多貼近民眾需求的數位服務。

良民證 數發部 打工度假

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