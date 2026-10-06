川普將拍板140億美元對台軍售？ 顧立雄：美方仍在審議中

駐美代表俞大㵢接受彭博專訪，稱美國總統川普將拍板140億美元對台軍售。國防部長顧立雄說，美方仍然在審議當中，尊重美方的審議程序。至於川普說「拿台灣的軍售，當做跟北京交涉最好的談判籌碼」，行政院長卓榮泰表示「事實並非如此」。

卓榮泰6日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委洪孟楷質詢談及，近日川習會後，媒體報導「美對台軍售卡關」有四大理由，可能是川普把軍售當成對中談判的籌碼，或北京的施壓。川習會後至今，賴清德總統是否跟府院召開國安會議，再做沙盤推演？

卓榮泰答詢表示，美台關係長期合作，跟現在科技經濟的合作是穩定的。川習會、川習二會，我方在會前、會中、會後都隨時保持注意，也認為並沒有發生意外的事情。至於美台之間已經發生的軍售，什麼時候會來，也在按計畫執行當中。

洪孟楷提到，駐美代表俞大㵢接受彭博專訪，稱「川普即將拍板140億美元對台軍售」。對此，國防部長顧立雄答詢回應，有關對台軍售的部分，美方表示仍然在審議當中，尊重美方的審議程序。

駐美代表的發言，是否破壞台美默契，顧立雄說，他有看到俞大使的一個說法，俞是表達希望盡快決定。川普總統一再表示會盡快決定，美國國防部也一再表示對我軍售計畫沒有任何改變，我方會靜待美國適時發表對台軍售。

洪孟楷質疑，川普已經公開在媒體上說，對台軍售，是跟北京交涉非常好的談判籌碼；這句話到現在已經過了兩三個月，我方是否透過任何管道，向美國政府表達抗議？卓榮泰表示，我方跟美方的關係一直很穩定，而且軍售已經發生。

洪孟楷追問，川普說「拿台灣的軍售，當做跟北京交涉最好的談判籌碼」，是否認同這句話？卓榮泰回應，「事實並非如此」，已經發生的川習二會、北京來交涉對台軍售等情況，政府透過各種形式，都在每週、甚至不定期，願意讓立法院各黨團來了解。