都更危老條例已送立院 劉世芳：都更可取得第一桶金權利變換

行政院長卓榮泰重申，希望在賴清德總統任內增加13萬戶，這個目標沒有改變。內政部長劉世芳指出，在土地活用上，公辦都更是一個可行的方向。都更危老條例修正草案已經送到立院，未來容積獎勵或權利變換上，讓原住戶、未來住戶雙贏；願意參加都更的人，可取得第一桶金的權利變換。

卓榮泰6日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委吳沛憶質詢問及，賴總統上任時，提出八年任內希望達到25萬戶住宅目標；其中，興辦的社會住宅，希望可以達到13萬戶，目前進度如何規劃？

卓榮泰答詢表示，興辦社宅、包租代管、租屋補貼，三項合計希望能夠達到百萬戶；其中，自行興辦的部分，賴總統是承之前蔡總統延續下來，希望在賴總統任內增加13萬戶，這個目標沒有改變，目前已經發包施工的案件，大概有3萬戶左右。

卓榮泰說明，其他戶數，會用其他多元方式，比方向民間大規模取得，或提供更多容積獎勵等。不止由政府的公務預算、經費來執行，希望結合民間，這樣效率更快，進度更多，數量也更多。這部分的執行，沒有改變原來興辦13萬戶的最終目標。

吳沛憶提到，在中正萬華區，過去國防部在這裡有一塊土地，叫做九號基地，目前由內政部來核定興建社宅，由國住都中心去規劃。目前進度如何？什麼時候有辦法送件？

劉世芳表示，內政部在9月22已經把評估報告給台北市政府。未來台北市政府如果要用公辦都更的方式執行，也可以分回一部分的社會住宅。

劉世芳說，這符合賴總統跟蔡總統的程序，未來辦理社會住宅興建，以多元取得為主。如果有公辦都更，在土地取得上，就不用從原來完全素地上取得，這是一個很好的方向。

劉世芳也說，後續台北市都更處如果願意，在明年辦理招標興建，包括分回社宅的部分，在容積獎勵上，國家住都中心、國土署、國防部可以取得一半的社會住宅。

劉世芳指出，在土地活用上，公辦都更是一個可行的方向。都更危老條例在行政院通過之後，已經送到立法院來。未來容積獎勵或權利變換上，讓原住戶、未來住戶可以得到雙贏的效果，也必須要修法，以確定未來都更方向會比較順利一點。

劉世芳表示，內政部也會鼓勵，願意參加都更的人，可以取得第一桶金的權利變換，這部分就要勞煩立委在立法院多多督促，推動都更條例的修正。