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瑞銀：美債息重返2002年水準 但這次非通縮年代

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

瑞銀投資研究部指出，美國10年期公殖利率近日升穿5.3%，為2002年4月以來首次觸及相關水準。不過，與當年以通縮風險為主的環境不同，目前高債息反映的是較高通膨、較強經濟增長及較重財政負擔。瑞銀全球經濟和策略研究主管兼報告作者Arend Kapteyn表示：「美債息雖回到2002年水平，但當時市場關注通縮風險和經濟復甦初期，現時則面對較高通膨、更強名義增長及更高財政壓力，兩者的宏觀背景截然不同。」

美國10年期公債殖利率近期創2002年4月以來新高，屬近24年來高位，而非當年市場眼中的低息水準。2002年美國通膨率約1.6%，市場關注通縮風險；目前通膨約3.4%，名義GDP增長亦超過當時兩倍。美國聯邦債務當年約占GDP 55%，且呈下降趨勢；目前利息支出占GDP比重約3.3%，較2002年的1.6%顯著上升。

瑞銀投資研究部最新報告指出，雖然目前股權風險溢價接近零，家庭及企業槓桿水準、房貸利率和實質利率亦與2002年有若干相似之處，但推動長債息維持高位的宏觀因素已出現根本改變。

2002年，美國經濟正從科網泡沫爆破及「9．11」事件後逐步復甦，市場普遍聚焦經濟疲弱及通縮風險。當時中國剛加入世界貿易組織（WTO），全球供應鏈擴張帶來商品價格下行壓力，而日本長期經濟停滯亦持續影響各國政策思維。

Arend Kapteyn表示，目前情況則明顯不同。美國通膨、能源價格及名義經濟增長均高於當年水準，人工智慧相關投資亦正帶動新一輪資本開支周期。同時，美國財政狀況已由當年的預算盈餘及債務下降，轉向較高債務及利息負擔。瑞銀認為，市場雖再次看到2002年水準的長端利率，但背後反映的是不同的經濟、通膨及財政策局，不能簡單與當年的利率周期相提並論。

通縮 美債 瑞銀

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