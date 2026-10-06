高齡化 保險業與保單面臨轉型

聯合報與壽險公會昨天共同舉行2026「韌性保險，守護全民未來」論壇，邀請產學界人士出席與談，與會者表示，因應台灣進入超高齡社會，保險業者會轉型為長生命周期的陪伴者角色，而未來投資型商品也會大有變化，可思考如何讓投資型商品對國人更有保障。

這場論壇由聯合報總編輯王茂臻主持，中信金融管理學院所長陳錦稷、政大金融系教授暨商學院金融研究中心主任楊曉文、政大風管與保險系教授張士傑、元大人壽總經理翁志宏、國泰人壽副總林佩靜、全球人壽資深副總韋亭旭、台銀人壽法遵長何修蘭等多位產學界人士參與。王茂臻說，期許透過這場論壇，對於保險業的轉型、財務營運等未來的發展，搭起產業、保戶與政府溝通的平台。

陳錦稷指出，未來保險業會因應人口結構變遷而轉型，包括從理賠者走向全面性資產管理者、提供全生命周期的社會保障、ＡＩ崛起也會使企業及國家更重視使用ＡＩ的監督與問責。此外，保險業投資是希望獲取穩定收益，如何讓公建進入成熟期後有長達廿至卅年的穩定現金流，並輔以證券化方式讓保險業投資時也有次級市場讓流動性更大，將是重點，保險業也會因應高齡化轉型為長生命周期的陪伴者角色。

楊曉文則說，可仿效國外適度提高健康狀況遠好於實際年紀保戶的投保年齡，而商保補健保的過程也須注意「可保性」；張士傑認為，除了好的資本市場環境讓保險業能有收益和成本對稱的投資報酬之外，股利發放也是重要指標，因為股東持續領到股息才願意繼續投資。

翁志宏表示，因應高齡化社會需求，未來投資型商品也會大有變化，例如發展指數連結型商品對退休族有好處，可思考在投資型與保障型之間，如何讓投資型商品對國人更有保障。林佩靜說，ＡＩ的科技賦能服務愈來愈多，透明度、可解釋以及問責，將是未來主管機關的三大監理重點。韋亭旭指出，相信未來業者會建立更多資源媒合平台，也會深化與政府政策的對接，讓老人享有尊嚴安穩的老後生活。