用電激增 曾文生：台電須與科技業共同決策

外傳台電擬對半導體、ＡＩ資料中心祭出「差別電價」，台電董事長曾文生昨表示，台電沒講過差別電價，但近年台灣高科技產業發展快速，用電成長很多，台電已逐漸整合進台灣科技供應鏈內，須建立一套與科技業共同決策的機制來因應用電未來的發展，台電不能在這個產業發展過程中只當局外人。

台電昨天舉辦「台灣電力學校座談會」，邀請交通、醫療、商場等用電大戶高階主管座談，並分享強化用電品質與用戶設備維運管理議題。曾文生表示，這幾年台灣科技產業發展非常迅速，用電需求極為關鍵，台電已經逐漸被整合進台灣整體科技產業鏈的一環；在產業鏈的運作中，作為供應鏈的一部分，有許多事情需要共同決策。舉例來說，台電現在所有的發電設備投資，都和產業的用電需求息息相關，發電投資的速度以及未來運轉模式，都需要在相關決策上共同研商。

曾文生指出，台電目前規畫的重點並非差別電價，而是與產業建立共同決策機制，並成為科技供應鏈一環。輝達執行長黃仁勳提及在ＡＩ發展的五層蛋糕中，電力是最底層的，電力不應是outsider（局外人），因此台電的財務規畫與設計必須向科技產業靠攏，這必須與科技業共同討論。

他觀察，台灣科技業之所以能快速發展，業者廠房投資五年內攤提完畢，並且投資供應鏈，形成有競爭力的商業模式、生態系，所以台電要與科技業共同協商發展出「商業模式」。

此外，曾文生說，最近大家討論的ＣＣＳ（碳捕捉與封存）技術，如果這類技術要落地實施，會牽涉到更多共同投資決策的機制，包括何時落實、完成後有多少用戶參與使用、預估碳捕捉量是多少、如何訂定成長曲線等，這些都必須共同面對。至於設備的折舊與投資，都只是共同決策的一環。

曾文生表示，過去台灣供電是單向供應給整個電網，但現在可以看到，民生用電的變動幅度相對有限，而產業用電的增長速度非常迅猛，產業用電成長帶來的投資決策，必須和台電的投資決策緊密結合，這才是整件事情的核心，台電正致力於讓產業供電端成為台灣科技供應鏈密不可分的一部分。