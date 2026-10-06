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台電：推動供電商業模式 董座曾文生強調將融入科技鏈

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台電董事長曾文生。記者黃義書／攝影
台電董事長曾文生。記者黃義書／攝影

外傳台電研議推動工業「差別電價」，台電董事長曾文生昨（5）日澄清，台電沒講過差別電價，近年台灣高科技業產業發展快速，用電成長很多，台電須慢慢整合進入台灣科技供應鏈內，有必要共同決策，並且發展出供電「商業模式」。

外界認為，未來可能的商模例如縮短電廠攤提年限，提高折舊率，反映在電價上，或由業者參與投資部分電力設施，如直通管線，以獲得穩定電力。不過仍待與業界討論，尚未定案。

曾文生昨日出席台灣電力學校座談會時表示，科技產業快速發展，台電供電也要快速擴張，兩者間速度如何匹配，台電應與科技業作共同決策。他強調不能讓台電像是「局外人」，不能只是單純的電力供應者，台電要與科技業者討論的是「共同決策，不是差別電價。」

日前傳出台電正研議針對半導體、AI資料中心（AIDC）相關用電大戶加收「加成折舊費」，推動工業用電差別電價。曾文生昨日受訪時強調，台電沒講過差別電費，不同用電狀態本來就有不同電價，所謂差別電價應是針對相同產業類型的不同公司訂定不同價格，差別電價說法容易造成誤解。

他表示，台電目前規劃重點並非差別電價，而是與產業建立共同決策機制，並成為科技供應鏈一環。輝達執行長黃仁勳已提及在AI發展的五層蛋糕中，電力是最底層的，電力不應是outsider（局外人），因此台電財務規劃與設計必須向科技產業靠攏，這必須與科技業共同討論。

他提及，在國外AI快速發展國家，業者都是直接投資電力公司，在台灣實務上目前只限新增和擴增工廠才會自備電源，且也不是直接投資電力，主要還是台電供電，因應科技業快速發展，供電速度要如何與台電匹配，這要做出共同決策。以碳捕捉與封存技術為例，若要順利完成，將牽涉何時展開相關工作、預估碳捕捉量是多少等決策，設備投資與折舊，皆為其中的重要環節。

台電 供電 電價

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