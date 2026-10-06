前9月外資淨匯入 首逾千億美元

外資錢潮湧入台股。金管會昨天公布，九月外資淨匯入一七八點五億美元（約新台幣五六八四億元），創史上第三高；今年前九月已淨匯入一○八三億美元（約新台幣三點四五兆元），首度衝破千億美元，寫下史上同期新高，已達歷年全年最高紀錄近三倍。

相較於過去三年，今年外資匯入資金規模驚人。外資二○二三年淨匯入二九五億美元、二○二四年增至三七二億美元、二○二五年約三六八億美元，今年光前九月就已大幅超越過去紀錄。

市場樂觀預期，若第四季外資動向維持穩定，今年淨匯入規模將改寫外資投資台灣以來最高紀錄，且首度站上千億美元大關。

台股昨天在台積電領軍半導體及權值族群攻堅下，指數開高收高，終場大漲一二三六點，一舉突破４９Ｋ、來到四萬九七一二點，距離五萬點僅二八八點，法人預期本周就有機會挑戰並突破五萬點大關。

富邦金控董事長蔡明興昨出席第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」贈獎典禮時指出，台股前一陣子由小型股表現，昨天大型股接棒上攻，呈現健康的輪漲態勢，加上成交量充足，有助行情持續向上。他說，「量比價先行，有大的量才會有高的價」，今年挑戰五萬點「一定有機會」，更形容已經「近在咫尺」。

蔡明興表示，這波ＡＩ建設最大的受益國包括台灣與南韓，但南韓較集中在記憶體產業，台灣受惠產業更加分散，有更多企業能分享成長機會。他說，ＡＩ基礎建設應會持續推進，「現在也才走到半路」；從部分上市公司的財務預測觀察，明年表現可望比今年更好，未來仍值得期待。

從籌碼面來看，券商主管分析，ＡＩ需求持續強勁，台灣出口與企業獲利基本面穩健，加上台股市值不斷墊高，帶動外資擴大台灣市場配置，也讓今年淨匯入規模遠高於過去。

觀察外資史上前五大單月淨匯入紀錄，今年就占四席，包括四月二六四億美元、五月二○八億美元、九月一七八點五億美元、八月一六六億美元。若加計陸資，九月外陸資合計淨匯入一七八點七億美元，累計前九月淨匯入一○八三點九億美元，刷新歷年同期紀錄。

隨著資金持續湧入，外陸資累積在台餘額也攀升至四二八五點五三億美元（約新台幣十三點六五兆元），續位居史上高檔。

不過，外資匯入與股票買賣呈現明顯反差。九月外陸資仍賣超上市櫃股票八六二點七億元、寫歷年同期第三大。累計前九月更賣超一兆三五二五億元，為同期最大。顯示外資賣超台股、獲利了結匯出盈餘後，又再淨匯入本金。