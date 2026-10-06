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勞保年金明年有望調漲 超過107萬人受惠

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
為保障勞工退休生活不被通膨「吃掉」，勞保年金設有隨物價調整機制。 聯合報系資料照
為保障勞工退休生活不被通膨「吃掉」，勞保年金設有隨物價調整機制。 聯合報系資料照

為保障勞工退休生活不被通膨「吃掉」，勞保年金設有隨物價調整機制。依目前物價走勢估算，明年可望有九個請領年度調高年金，包括2009、2010、2013、2014、2015、2019、2020、2021及2023年，依目前領取人數估算，超過107萬人可望受惠。

勞保年金並不是物價一漲，每年就跟著調高，而是設有一道「5%門檻」。依《勞工保險條例》第65之4條規定，當作為計算基準的消費者物價指數（CPI）累計漲跌幅達正負5%，勞保年金就會依累計漲跌幅調整。

舉例來說，假設原本每月領2萬元勞保年金，若這一輪累計物價漲幅達5.99%，年金依相同比率調整，每月約可增加1,198元，變成2萬1,198元。

今年5月就有一批退休勞工跨過這道門檻。勞保局公告，2011、2012、2016、2017、2018及2022年等六個請領年度，因累計物價漲幅達到法定標準，自今年5月起調高年金。

按照目前物價走勢，明年可能再有九個請領年度跨過5%門檻。這九個年度目前適用的物價計算基準為105.51，主計總處預測今年全年CPI漲幅為2.04%，換算全年平均CPI約111.83；與105.51相比，累計漲幅約5.99%，已跨過5%的調整門檻。

即使不用全年預測、只看今年前八月數字，平均CPI約111.34，與105.51相比也已上漲約5.52%，同樣超過5%。依目前走勢推估，這九個年度明年可望調高勞保年金。其中，2009、2010年請領者若明年再度調整，將累計調整四次，成為調整次數最多的兩個請領年度；2011、2012年則已於今年完成第三次調整。

明年可能調高的也不只有勞保年金。依目前物價走勢估算，公保老年年金也有六個請領年度可望跨過調整門檻，包括2014、2015、2019、2020、2021及2023年，估計約1.4萬人受惠。

勞保年金 調漲 年金

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