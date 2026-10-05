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網傳AI合成大樹光電災情照 經濟部：誤導大眾製造恐慌

中央社／ 台北5日電
經濟部5日公布大樹和山案場場景照（圖），並駁斥網路流傳的合成圖片，已嚴重誤導大眾並製造社會恐慌。（能源署提供）中央社
經濟部5日公布大樹和山案場場景照（圖），並駁斥網路流傳的合成圖片，已嚴重誤導大眾並製造社會恐慌。（能源署提供）中央社

網路流傳AI合成的災情圖片，誇大高雄大樹和山光電場出現泥流逼近民宅景象。經濟部今天公布現場實景照，表示合成圖嚴重誤導大眾、製造恐慌；並說明因8月降下超大豪雨，該案場部分邊坡滑動，已與高雄市政府合作嚴格監管，限期業者在11月底前完成水土保持修復。

經濟部能源署今天透過新聞稿表示，今年夏天強降雨期間，高雄市府水利局持續掌握案場安全，8月期間因高雄18天降下高達1712毫米的超大豪雨，導致局部邊坡出現淺層滑動；高雄市水利局已於9月9日勘查後主動掌握滑動狀況，立即責令業者限期於11月30日前完成改善。

能源署表示，為確保坡面安全，已建議業者針對滑動區域以生態工法施作，坡趾施設石籠穩固，坡面則鋪設植生網敷蓋裸露表土以防止水土流失。除加強現場巡查外，現場也裝設多支監視器與在地里長辦公室連線，供地方共同即時監督，全力將災害風險降至最低。

針對因滑動土石而損壞的20片光電模組，經濟部能源署也與高雄市府監督管理業者，依環境部回收機制規定進行處理。

針對高雄大樹和山光電案，民眾黨主席黃國昌昨天在臉書（Facebook）發文批民進黨政府包庇，並表示在輿論質疑下，台水與不肖業者終止第二期租約，意圖止血；但第一期的土地則未受任何影響，縱然違法事實明確，不肖業者依舊能繼續承租。

能源署說明，案場一期已完成設置，而超過原核准範圍的模組已於114年8月25全數拆除；二期工程因有違規情事，高雄市府早已撤銷水土保持計畫，經濟部並同步廢止施工許可，無外界所言包庇的情事。

經濟部 恐慌 光電

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