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明華園獲蔡萬才台灣貢獻獎 陳勝福：歌仔戲終於被看見

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
明華園總團獲第6屆蔡萬才台灣貢獻獎。圖／明華園提供
明華園總團獲第6屆蔡萬才台灣貢獻獎。圖／明華園提供

明華園榮獲2026「蔡萬才台灣貢獻獎」，今天舉行頒獎典禮。明華園當家小生孫翠鳳代表領獎，她致詞時表示，明華園30年來走了20個國家與80個城市， 明華園證明「台灣的歌仔戲受到大家肯定」，希望下一代把歌仔戲接好、接穩。

明華園表示，得知獲獎消息，明華園戲劇總團總團長陳勝福難掩激動表示：「因為，歌仔戲終於被看見了。也證明，這條路我們沒有走錯。」對明華園而言，這份肯定不只屬於舞台上的演員，更屬於多年來共同投入文化、教育與公益工作的夥伴。

明華園創辦人陳明吉先生於1929年在台南發跡。早年戲班生活艱苦，演員與後場人員隨著戲箱四處奔波，扛道具、搭戲台，在有限條件下完成一次又一次演出。即使生活困頓，陳明吉仍堅持衣著整潔、抬頭挺胸，把對歌仔戲與舞台專業的尊重傳給下一代。

明華園表示，「多戲多人看」是明華園長年奉行的信念。第二代陳勝福接棒後，面對歌仔戲由內台走向外台的時代變化，逐步推動劇團改革，讓歌仔戲從廟埕走進國父紀念館、國家戲劇院，結合現代劇場技術，重新拓展傳統戲曲的舞台。

在第三代的接續下，執行長陳昭賢持續透過跨界合作、當代敘事與不同形式的製作，與新世代觀眾建立連結。她強調，創新的基礎仍是扎實的唱、唸、做、打與歌仔戲美學，讓傳統基本功與當代創作彼此支撐，歌仔戲才能持續回應當代生活。

除了舞台創作，明華園也長期推動藝術教育與公益。劇團走進校園、偏鄉、醫院與監獄，降低藝術參與門檻，讓較少接觸表演藝術的人也有機會欣賞戲曲、學習技藝。從兒童劇、青年創作到戲巢藝術館的展示與體驗，明華園持續建立不同的文化入口，讓歌仔戲走進日常生活。

過去30多年，明華園更將台灣歌仔戲帶上國際舞台，足跡遍及法國、德國、美國、英國、印度、日本、羅馬尼亞及非洲等地。透過演出、教學與交流，讓不同語言、不同文化背景的觀眾感受歌仔戲的唱腔、身段與故事，也讓文化交流延伸至教育與生命關懷。

邁向創團百年，明華園表示，未來將持續投入創作、人才培育、藝術教育與公益行動，讓更多人有機會接觸歌仔戲，也讓更多劇團與創作者擁有發展空間，「把技藝傳下去，把舞台打開，讓更多戲被創作、更多人被看見。」

歌仔戲 明華園 孫翠鳳 戲劇

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