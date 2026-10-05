經長揭無人機發展…全台將有20多個試飛場 傳產「二行程引擎」成熱門

經濟部長龔明鑫5日在《敏迪選讀》專訪中表示，台灣一定要發展無人機產業，打造為「護國」神山，經濟部預估2030年無人機產值由原訂400億元上修至500億元，全台灣中小企業、傳產都能跨足無人機產業。

他表示，在國防上，台灣一定發展無人機，擁有20幾萬架無人機才能達到威嚇的效果，此外，無人機必須非紅，以確保安全及韌性，零組件及軟體都要自己做，才能不怕斷貨或進口困難等。他形容，無人機產值雖無法跟半導體相比，但它的確是「護國」神山，而且全球對非紅供應鏈需求高，台灣未來在民主供應鏈中扮演重要角色。

中國大陸很早就發展無人機，成本便宜，台廠在國際上打得贏對手？龔明鑫表示，在國際競爭上，「價格看跟誰比」，若是跟中國大陸比，台灣相對貴，這是因為過去台灣未大量投入在無人機製造上；國際生產成本上都比中國大陸貴很多，在烏俄戰爭後，真的發生大疆對烏克蘭斷貨情況，世界各國也了解到，中國大陸再便宜也不能用，因為會出現斷貨風險，因此台灣在民主供應鏈就可以補上去，只要台灣投入製造，「價格可以降很多」。

此外，全台中小企業及傳產有機會跨足到無人機。龔明鑫指出，只要傳產技術能力到位、隱形冠軍，是可以朝無人機系統發展。他舉例，雷虎也是早年做玩具遙控器起家，現已是無人機製造商；他指出，無人機動力現在都用電池、馬達，但都飛不遠，現在台灣被詢問最多是「二行程引擎」，可以飛更遠，這是舊的技術找到了新出路。

行政院推動「無人載具產業發展統籌型計畫」為期6年，總經費匡列442億元，2026年預算已獲立法院通過。龔明鑫表示，統籌型計畫主要採購政府用無人機、技術支持、場域開發等方面，他指出，民航局現在盤點中，包括嘉義、台南、台中等地設無人機試飛場域，全台估計有2、30個無人機試飛場。