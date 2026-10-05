全國高齡人口破兩成 北市居22縣市之冠、每4市民就有1老人

住商機構盤整內政部最新資料，八月全國總人口中，65歲以上人口占比20.62%，其中高齡人口占比最高為台北市24.76%；大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，人口結構日益老化，將逐步改變住宅需求，尤其台北房市，未來與其他北部縣市相比，產品需求可能愈趨分化。

賴志昶表示，國內人口結構日益老化，已開始改變國人對住宅需求，尤其北市房市，與其他北部縣市相比，產品需求可能愈趨分化，如老年人也適居的全齡化住宅發展。

觀察內政部數據，8月全國總人口約達2,322.5萬人，其中65歲以上人口達479萬人，除了占比已破二成，且與0～14歲幼年人口約261.6萬人相比，全國老年人口已是幼年人口1.8倍。

以各縣市來看， 8月全國65歲以上人口占比最高為台北市24.76%，其次嘉義縣24.74%，南投縣則以23.38%排名第三；基隆市23.01%、屏東縣22.39%也處於相對高檔。

值得注意的是，台北市不僅65歲以上人口占比以24.76%，居全國最高，且15～64歲人口占比更僅63.56%、為全國最低，換算來看，台北市每四名市民就有近一名長者。

賴志昶分析，國內人口結構老齡化趨勢明顯，觀察高齡人口占比較高的縣市，除台北市、基隆市外，多集中以農業為主的縣市，這些縣市礙於區域就業有限，致使人口外移至其他區域；而基隆市因往返雙北市交通便利、屬大台北衛星城市，惟區域就業機會低於雙北市，因此基隆年輕人口進一步移居雙北市，讓區域老年人口占比相對偏高。

賴志昶指出，台北市受高房價影響，加上捷運等大眾運輸工具便捷，部分壯年人口若非高資產族群，可能選擇以通勤時間換取居住空間，轉而移居新北市或桃園市等縣市，使區域呈現老年人口占比偏高、壯年人口比重偏低。

相較之下，新竹市0～14歲人口占比達14.82%，居全國第一，新竹縣則以14.47%排名第二；同時，新竹縣65歲以上人口占比僅15.47%，也是全國最低。

賴志昶分析，新竹縣市受科技產業人口支撐，吸引大量青壯家庭移入，因此幼年人口占比較高，這也顯示即使全台面臨高齡化，區域若具備產業與就業條件，仍有機會吸引青壯人口移入。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，人口年齡結構可做為觀察區域住宅需求的重要指標，如人口老化嚴重的北市，同樣面臨高屋齡住宅問題，未來區域「人屋雙老」現象日益嚴重，勢必對房市供需面帶來影響。

不過，徐佳馨指出，年輕人口比例較高的區域，也要留意住宅供給量與產業變化。整體而言，購屋人應回歸自身居住需求與財務能力，並綜合區域人口、供給及生活機能評估，避免僅依單一人口排名判斷房市前景。