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英國出口融資署對台7個離岸風電專案信用保證 輸銀簽署MOU拓展業務

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
駐英國台北代表處大使姚金祥(左前)與英國在台辦事處代表包瓊郁(右前)在經濟部政務次長江文若(左後)與英國商業、創新、科學及貿易部（BIST）主管貿易之副部長Anas Sarwar勳爵(右後)見證下，簽署合作備忘錄。圖／輸銀提供
駐英國台北代表處大使姚金祥(左前)與英國在台辦事處代表包瓊郁(右前)在經濟部政務次長江文若(左後)與英國商業、創新、科學及貿易部（BIST）主管貿易之副部長Anas Sarwar勳爵(右後)見證下，簽署合作備忘錄。圖／輸銀提供

為加強同業合作及深化與「伯恩聯盟(Berne Union)」會員業務交流，促進台英雙邊經貿發展，輸出入銀行與英國出口融資署UKEF於10月2日舉辦「臺英經貿對話會議」後，由駐英國台北代表處大使姚金祥與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）正式簽署合作備忘錄(MOU)，並自同日生效。

英國出口融資署(UK Export Finance，下稱UKEF)為英國官方輸出信用機構(Export Credit Agency，ECA)，自2019年起，已對台灣7個離岸風電專案如海龍、渢妙及大彰化2b與4期等提供融資信用保證，展現英國對台灣產業實力與市場潛力的高度信心，同時與輸出入銀行「國家融資保證中心」互有業務往來許久，本次透過簽署合作備忘錄，雙方建立正式合作框架，期望能藉此強化溝通、交換市場資訊，探索未來在台灣及其他地區專案的共同合作機會。同時利用英國出口融資署(UKEF)多年的國際保險專業經驗，該行得以擴大承保量能，藉以服務更多台灣廠商拓展外銷市場。

輸出入銀行迄今已與同為伯恩聯盟會員之23國官方輸出信用機構簽署合作協議。該行表示，透過與其他會員機構業務合作，除有助於鞏固並深化雙邊經貿往來關係外，更可透過資訊共享與風險分擔機制，有效強化我國企業拓展海外市場金融支援體系，進而提升台灣相關產品在國際市場實質競爭力，全力協助我國廠商降低貿易風險、搶攻新興商機，達成布建全球市場戰略目標。

英國 離岸風電

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