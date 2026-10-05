普發1萬拚農曆年前發放 財部：依法盡快辦理採購決標

116年中央政府總預算案編列普發現金預算新台幣2357億元，行政院已設下明年農曆年前發放目標。財政部今天表示，尊重立法院審議過程，也將依預算法規定，盡快以第二預備金辦理採購、決標等事宜。

行政院發言人李慧芝1日說，普發現金需要一定行政程序，目前相關部會已經啟動前置作業，目標是明年農曆年前發放，也希望立法院能儘速審議明年度中央政府總預算案，藉以完成AI紅利全民普發。

財政部次長陳勇勝今天出席「115年度雲端發票推廣活動頒獎暨成果記者會」時受訪表示，預算部分要尊重立法院審議過程，財政部能做的是及早依預算法規定，盡快以第二預備金來辦理採購、決標等事宜。

另為推廣雲端發票，陳勇勝提到，今年7至12月期每期雲端發票專屬獎新台幣500元獎，開獎組數增至435萬組。至於明年開獎組數是否也會增加，他說，若有民眾沒有領獎、或預算增加，當然會回饋給消費者，讓中獎組數增加。

陳勇勝也說，今年雲端發票使用率開出亮眼的成績單，截至今年8月，民眾使用載具儲存雲端發票比率超過68%，再創新高，成效卓越。

財政部說明，全國營業人開立雲端發票競賽自今年7月1日至8月31日，以營業人引導民眾培養以載具儲存雲端發票的消費習慣為活動核心，共3347家營業人參賽，累計開立雲端發票超過5億1586萬張，整體成長高達4.9個百分點，其中績優總機構獎計404家總機構報名參賽，雲端發票比率63.86%，較去年同期增加4.52個百分點。

財政部補充，績優店家獎共有1447家營業人報名，雲端發票比率55.09%，較去年同期增加7.71個百分點；最佳翻轉獎1496家營業人報名，雲端發票比率47.32%，較去年同期增加10.51個百分點。