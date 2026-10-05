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影／第六屆蔡萬才台灣貢獻獎 門諾會黎明機構、明華園獲獎

攝影中心／ 記者張文玠／即時報導
第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」舉行贈獎典禮，副總統蕭美琴（中）、富邦集團董事長蔡明忠（左三）、富邦金控董事長蔡明興（右一）、評審委員會召集人劉兆玄（右二），與得獎代表明華園總團孫翠鳳（左四）、花蓮黎明機構董事呂信雄（右三）及評審委員同台合影。記者張文玠／攝影
第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」舉行贈獎典禮，副總統蕭美琴（中）、富邦集團董事長蔡明忠（左三）、富邦金控董事長蔡明興（右一）、評審委員會召集人劉兆玄（右二），與得獎代表明華園總團孫翠鳳（左四）、花蓮黎明機構董事呂信雄（右三）及評審委員同台合影。記者張文玠／攝影

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」於富邦國際會議中心舉行贈獎典禮。副總統蕭美琴親臨會場致詞，感佩獲獎團體的長期奉獻，並以生動比喻指出，若將國家比喻為人體，「經濟是我們身體的能量，科技是大腦，而文化則是我們的靈魂」，期盼大眾看見扎根土地的深厚力量。 

蕭美琴致詞時表示，真正能改變社會、感動人心的，往往不是一時的喧囂或掌聲，而是有人願意把一件事做好、做深、做久且持續永續。談及獲獎的「基督教門諾會花蓮黎明機構」，蕭美琴感性分享，花蓮是她過去曾服務十年且有深厚情感與牽絆的故鄉，一個地方真正的力量在於有人需要時是否有人伸出援手；而談到另一組得獎者「明華園戲劇總團」，蕭美琴盛讚這是許多世代認識台灣本土戲曲的第一堂課，明華園歷經百年歲月，始終跟著時代脈動前進、持續發光發熱。 

富邦集團董事長蔡明忠致詞時回顧，獎項自2015年創立以來，傳承父親蔡萬才「取之社會、回饋社會」的精神。蔡明忠特別揭露評選幕後秘辛，歷屆在眾多卓越應徵者中評選皆非常艱難，本屆歷經兩階段評選與評審委員會極為激烈的討論，最終透過嚴謹投票才選出兩組獲獎名單，他也特別感謝評審委員多年來的專業支持與付出。

富邦集團董事長蔡明忠出席第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」贈獎典禮。記者張文玠／攝影
富邦集團董事長蔡明忠出席第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」贈獎典禮。記者張文玠／攝影

副總統蕭美琴（左）出席第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」贈獎典禮，親自頒發獎座給明華園戲劇總團首席台柱孫翠鳳（右）。記者張文玠／攝影
副總統蕭美琴（左）出席第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」贈獎典禮，親自頒發獎座給明華園戲劇總團首席台柱孫翠鳳（右）。記者張文玠／攝影

明華園 蕭美琴 富邦 蔡明忠

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