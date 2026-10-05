台灣人口危機提前16年引爆 賴正鎰：不能光靠補助催生

商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，台灣少子化危機比預期提前16年引爆，原本推估2040年才可能出現出生人口跌破10萬人的警戒線，如今2026年就提前敲響警鐘。

他表示，人口危機已不是單純「小孩少生了多少」，而是直接衝擊勞動力、產業發展與國家競爭力。政府不能只靠生育補助，更要從鼓勵國人多生，擴大到讓全球人才願意來台」。

賴正鎰表示，近五年來，全球各主要移民國家都增加了不少外籍人口入籍或居留，但反觀台灣速度緩慢，建議政府應加速完成「新經濟投資移民法」，吸引高學歷、高科技AI技術、高所得的白領及中高階人才，才能真正補足人口斷層，同時提高台灣人口水平。

對於政府推出婚育宅、租金補貼、育兒家庭優先入住社宅及育嬰留職停薪彈性化等措施，賴正鎰認為，初步的政策方向還算值得肯定，但政策不能停留在「補助多少錢」，而應進一步降低青年成家的成本。

他建議，中央應把產業園區、都市更新、企業用地與住宅政策整合，透過土地、容積及租稅誘因，鼓勵大型企業與開發業者興建「產業型社會住宅」或青年安家特區，將住宅、托嬰、幼兒園及生活服務一次納入，讓企業從單純提供薪資，進一步成為青年成家與人才留任的夥伴。

賴正鎰也擔憂，生育政策的效果需要20年左右才能轉化為完整勞動力，眼前最迫切的問題是「人口缺口已經發生」。因此，除了提高國內生產力，更要積極從海外「補人口、補人才」，而不是只有「引進勞力人口」。

他指出，截至今年六月，台灣持有效居留證的外僑與勞動力已經突破百萬大關，其中近9年來整體外來居留人口共計增加超過35萬人，但移工比重偏高，結構已經有點失衡，這正是台灣投資移民與人才政策必須加速重新檢討的關鍵。

他說，儘管政府最近幾年大幅放寬「技術移民」，反觀「投資移民」的實務審查與法令，近年來反而是趨於縮緊，政府過去研議「新經濟移民法」草案，規劃投資營利事業新台幣1,500萬元並創造5個本國就業機會滿3年可獲得永久居留權，但目前進度牛步。

相較於港澳居民來台投資新台幣600萬元，近年不僅改採務實審查、限定投資經營至少須3年並雇用2名員工，甚至一度研議將定居年限延長到4年以上且緊縮純購屋移民，讓審查趨於嚴格。

賴正鎰指出，對比加拿大、澳洲在歷經疫情後的人口潮，目前正透過總量調控與精準篩選來確保基礎設施負荷；而新加坡與瑞士則是主動向全球資本與頂尖大腦招手。

目前台灣雖規劃透過投資營利事業、創造就業等方式取得永久居留，但整體制度仍偏向「投資居留」的個案審查邏輯，與國際爭取資本與高階人才的思維仍有落差。

他舉例全球主要先進國家的積極作為，如德國吸納工程與產業技術人才，大舉放寬雙重國籍與入籍年限，近五年來新增移民人口突破60萬人。

新加坡則透過精準的COMPASS計分制與全球頂尖人才策略，增加近200萬人，使總人口在2025年回升至621萬人，澳洲與瑞士也紛紛透過優化技術移民與吸引高資產族群，維持高水準的國際化動能。

賴正鎰表示，台灣若要吸引真正具有產業價值的國際人口，不能只看「投資多少錢」，更應看能否帶進企業、技術、專業人才及國際商業網絡。尤其投資移民的政策目標，不應只是吸引資金，而是吸引「人才」，尤其現在全球網路與AI快速興起，需要有新戰略。

他說，政府應針對高學歷、企業主、科技人才、專業經理人及具國際市場經驗者，建立更具吸引力的居留、家庭隨行、子女教育及長期定居制度，讓人才來台工作、投資、創業之後，願意把家庭與事業一起留在台灣，真正形成新增科技人口，才能面對AI與自動化帶來的產業轉型。

他也建議政府應提高智慧製造、自動化及服務業AI導入的投資抵減與融資誘因，協助製造、營建、觀光餐旅、物流及零售業提升單位人力產值。

未來台灣人口戰略應形成「三條腿」：第一是婚育政策，降低年輕人成家的成本；第二是AI自動化，提高每一名勞動人口的產值；第三則是國際人才與投資移民，主動借鏡德、星、瑞等國經驗，吸引全球國際的高學歷、高技術與高所得人口來台，把人口危機轉為產業升級與國家競爭力再造的契機。

賴正鎰強調，人口政策不能再由單一部會各自處理，這是攸關台灣未來20至30年競爭力的國家級工程。內政、經濟、勞動、教育、科技及產業都要共同布局，把「國際人才留台率、投資移民新增人口、青年成家率、AI提升單位人力產值及產業缺工缺口」納入各部會的人口政策KPI，建立更明確、透明且具國際競爭力的長期居留與定居制度。