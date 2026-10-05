台灣人口危機提前16年引爆 賴正鎰：不能光靠補助催生

台灣少子化危機比預期提前16年引爆，原本推估2040年才可能出現出生人口跌破10萬人的警戒線，如今2026年就提前敲響警鐘。商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，人口危機已不是單純「小孩少生了多少」，而是直接衝擊勞動力、產業發展與國家競爭力。政府不能只靠生育補助，更要從「鼓勵國人多生」擴大到「讓全球人才願意來台」。

近五年來，全球各主要移民國家都增加了不少外籍人口入籍或居留，反觀台灣速度緩慢，他建議政府應加速完成「新經濟投資移民法」，吸引高學歷、高科技AI技術、高所得的白領及中高階人才，才能真正補足人口斷層，同時提高台灣人口水平。

根據統計，台灣20至49歲女性有偶率從2005年的55.3%降至2025年的43.5%，適婚男性有偶率也僅約35.9%，顯示年輕世代面對高房價、生活成本與職涯壓力，結婚生子的意願已出現結構性變化。

對於政府推出婚育宅、租金補貼、育兒家庭優先入住社宅及育嬰留職停薪彈性化等措施，賴正鎰認為，初步的政策方向還算值得肯定，但政策不能停留在「補助多少錢」，而應進一步降低青年成家的成本。

賴正鎰也擔憂，生育政策的效果需要20年左右才能轉化為完整勞動力，眼前最迫切的問題是人口缺口已經發生，除了提高國內生產力，更要積極從海外「補人口、補人才」，而不是只有「引進勞力人口」。

賴正鎰說，儘管政府最近幾年大幅放寬「技術移民」，反觀「投資移民」的實務審查與法令，近年來反而趨於縮緊，政府過去研議「新經濟移民法」草案，規劃投資營利事業1500萬元並創造5個本國就業機會滿3年可獲得永久居留權，但目前進度牛步。

賴正鎰指出，對比加拿大、澳洲在歷經疫情後的人口潮，正透過總量調控與精準篩選來確保基礎設施負荷；而新加坡與瑞士則是主動向全球資本與頂尖大腦招手。台灣雖規劃透過投資營利事業、創造就業等方式取得永久居留，但整體制度仍偏向「投資居留」的個案審查邏輯，與國際爭取資本與高階人才的思維仍有落差。

他認為，台灣若要吸引真正具有產業價值的國際人口，不能只看「投資多少錢」，更應看能否帶進企業、技術、專業人才及國際商業網絡。尤其投資移民的政策目標，不應只是吸引資金，而是吸引「人才」，尤其現在全球網路與AI快速興起，需要有新戰略。

他說，政府應針對高學歷、企業主、科技人才、專業經理人及具國際市場經驗者，建立更具吸引力的居留、家庭隨行、子女教育及長期定居制度，讓人才來台工作、投資、創業之後，願意把家庭與事業一起留在台灣，真正形成新增科技人口，才能面對AI與自動化帶來的產業轉型，更不能再依賴大量基層人力支撐經濟，而應加速AI、機器人與智慧製造，將科技視為下一代「新勞動力」。

賴正鎰強調，人口政策不能再由單一部會各自處理，這是攸關台灣未來20至30年競爭力的國家級工程。內政、經濟、勞動、教育、科技及產業都要共同布局，把「國際人才留台率、投資移民新增人口、青年成家率、AI提升單位人力產值及產業缺工缺口」納入各部會的人口政策KPI，建立更明確、透明且具國際競爭力的長期居留與定居制度。