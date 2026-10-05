曾文生：沒講過差別電價 台電需與產業建立共同決策

有媒體報導，台電未來擬對5MW以上的用電大戶收加成折舊費的差別電價。台電董事長曾文生今天表示，台電沒講過差別電價，事實上，產業用電需求與發電設備投資運轉息息相關，「過去台電像局外人角色」，如今隨著大環境發展，台電需與產業建立共同決策機制，成為科技供應鏈一環。

媒體昨天報導，經濟部近期聽取台電差別電價報告，未來擬對5MW以上用電大戶收加成折舊費的差別電價。台電董事長曾文生今天出席台灣電力學校座談會前受訪時澄清，台電沒講過差別電費。

曾文生會後接受媒體聯訪時說明，不同用電狀態本來就有不同電價，所謂差別電價應是指針對相同產業類型的不同公司訂定不同價格，差別電價說法容易造成誤解。台電目前規劃的重點並非差別電價，而是與產業建立共同決策機制。

曾文生表示，近幾年產業用電速度成長，所有發電設備投資都與產業用電需求息息相關，包括投資速度與未來運轉狀況，需與產業共同討論機制。以碳捕捉與封存（CCS）技術為例，若要順利完成，將牽涉何時展開相關工作、預估碳捕捉量是多少等決策，設備的投資與折舊皆為其中的重要環節。

曾文生提到，過去台電角色較像局外人（outsider），但如今輝達執行長黃仁勳已提及電力是5層蛋糕的最底層，台電不能在發展過程中只是局外人或供應者，須與科技業一起做決策，成為科技供應鏈的一部分。