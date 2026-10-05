台電攜手台機社開辦「電力學校」 提5大對策與用戶顧好電力最後一哩路

為提升電力韌性，台電攜手台灣機電工程服務社，5日再邀集交通、醫療、商場等用戶高階主管舉行「台灣電力學校座談會」，透過經驗交流共同探討用電品質強化與用戶設備維運管理議題，台電並提出「申請備用電力、增加備援機制、落實定期檢驗、維護設備環境、強化人員訓練」等5大對策，期與用戶共同強化電力韌性。

台電表示，穩定供電是台電首要職責，除積極推動多元電力及電網建設，台電亦持續強化電網韌性，落實老舊設備汰換、智慧科技導入及外物碰觸防範，經統計，配電停電事故從2012年的高峰21,019件，至2025年已下降至6,191件，大減7成。

台電指出，電力網絡連結供電與用電兩端，電力需經過台電及用戶線路及設備才得以傳輸。而不只是台電，用戶的設備也會面臨老舊劣化與外力碰觸等情況，為讓電力系統運作更為可靠，也有賴用戶的共同協力，尤其如交通運輸、醫療院所、通信業及大型商場等重要用戶，一旦用戶設備出現異常，影響層面較廣，因此建立台電與用戶間的緊密合作管道與快速應變機制，是進一步提升整體電力韌性的關鍵。

台電表示，對重要民生與公共服務用戶而言，電力設備就是營運的一部分；一旦設備異常，影響的可能是整體服務持續運作。因此，用電安全不只是設備問題，更是管理與營運問題。為協助用戶落實設備管理與風險控管，台電提出「申請備用電力、增加備援機制、落實定期檢驗、維護設備環境、強化人員訓練」等5大對策。

台電表示，建議用戶可依據用電特性，評估申請備援線路並加裝ATS自動切換開關，於突發事故時可快速切換至電源正常線路；另針對重點場域建議自備發電機搭配UPS不斷電系統等備援電力，並因應雷擊、鹽塵害等天災可能引發的電壓驟降加裝穩壓設備，同時汰換老舊設備，提升用電可靠度。

除強化電源韌性，用戶設備的運維管理也同樣重要。台電提醒，用戶應每半年進行紅外線檢測，每年則應針對自備線路絕緣、耐壓進行全面停電檢驗，預先找出潛在風險；為防範蟲獸咬蝕，台電也建議將設備與線路的管孔堵塞密封、設置防鼠板與防蛇網。並透過定期辦理教育訓練，強化機電人員應變處置能力。

台電指出，用戶端的電力強韌除需專業技術，更需要企業管理階層的重視與支持，台電期望藉由此次座談與面對面各產業高階主管交流討論，而「台灣電力學校」作為供電、用電方相互交流的平台，未來將持續推出用電安全教育、事故案例分享等技術交流講座，攜手用戶共同打造更安全、穩定、具韌性的電網。