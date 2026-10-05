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勞動部政次赴美 出席勞工行政官員協會2026年會

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部政務次長黃玲娜(前排中)一行與美國各州勞工行政官員合影。勞動部／提供
勞動部政務次長黃玲娜(前排中)一行與美國各州勞工行政官員合影。勞動部／提供

勞動部政務次長黃玲娜應美國勞工行政官員協會（National Association of Government Labor Officials，以下簡稱NAGLO）邀請，日前出席在新墨西哥州阿布奎基（Albuquerque, New Mexico）舉辦之2026年年會，並代表台灣於年會開幕式致詞。

此屆年會由NAGLO與新墨西哥州共同舉辦，邀集美國各州勞工行政首長及代表，就勞動力發展、勞動法令與執法、職業安全衛生、職業許可及關鍵產業人才培訓等重要勞動議題交換政策經驗。

黃玲娜致詞表示，美國是台灣重要的國際夥伴，雙方長期在勞動政策及保障勞工權益等領域保持密切交流。台灣自2001年加入NAGLO以來，已與NAGLO及美國各州勞工行政機關建立超過25年的深厚友誼與合作關係。

黃玲娜提到，多年來，雙方透過年會互訪及政策交流，持續分享勞動行政實務與制度發展經驗；面對科技快速發展、產業轉型及勞動市場變化所帶來的新挑戰，更需要透過跨國交流，共同尋求兼顧產業發展與勞工權益保障的政策方向。

黃玲娜並於致詞中分享台灣近期重要勞動政策成果。面對數位平台經濟快速發展，我國制定《外送員權益保障及外送平台管理法》，並自2026年7月全面施行；在職場安全方面，持續強化《職業安全衛生法》相關制度，從源頭預防職業災害，並加強職場霸凌防治與勞工身心安全保障。

同時，因應人工智慧（AI）、半導體等關鍵產業快速發展所產生的人才需求，勞動部持續強化職業訓練及技能培育，協助勞工因應產業轉型並提升就業競爭力；另透過推動更具彈性的育嬰留職停薪制度，協助勞工兼顧工作與家庭照顧需求。

黃玲娜表示，今年NAGLO年會所關注的勞動力解決方案、職業安全衛生執法、職業許可及關鍵產業人才培訓等議題，與台灣目前積極推動的勞動政策方向高度契合。

黃玲娜也說，台灣樂於與美國各州分享政策經驗，也期待持續借鏡各州在勞動行政與勞動力發展上的創新作法，透過NAGLO此一重要交流平台，深化台美在勞動領域的實質合作。

此次年會期間，黃玲娜與NAGLO主席、華盛頓州勞工暨產業廳長Joel Sacks、新墨西哥州勞動力解決方案部部長Sarita Nair，以及美國各州勞工行政官員及代表交流。

勞動部表示，未來將持續透過NAGLO及台美既有合作管道，強化與美國聯邦及各州勞動行政機關之政策交流，汲取國際經驗並分享台灣推動勞動政策成果，進一步深化台美勞動夥伴關係。

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