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台彩10月推兩檔刮刮樂新品 總獎金逾21.1億

中央社／ 台北5日電
台灣彩券公司今天宣布推出2款刮刮樂新品「10來添金」與「喜從天降」。示意圖／AI生成
台灣彩券公司今天宣布推出2款刮刮樂新品「10來添金」與「喜從天降」。示意圖／AI生成

迎接10月到來，台灣彩券公司今天宣布推出2款刮刮樂新品「10來添金」與「喜從天降」，每張售價分別為新台幣500元、200元，總獎項超過348萬個，總獎金逾21.1億元。

台彩公司今天發布新聞稿說明，「10來添金」每張售價500元，刮出任一個「10」的數字或符號、2個數字相加為「10」、刮出3個「10」的數字或符號，即得對應獎金，增添刮獎過程的變化與趣味。

台彩表示，「10來添金」有高達15次中獎機會，頭獎500萬元共有4個，總獎金逾13.5億元，總中獎率41%。

台彩說明，全新主題遊戲「喜從天降」每張售價200元，遊戲1中任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即得對應獎金，或是刮出一個「禮物」符號即得遊戲1刮區內所有獎金；遊戲2中刮出3個相同金額即得該獎金。

台彩表示，「喜從天降」1000元以上的獎項超過34萬個，頭獎200萬元共有6個，總中獎率30.4%。

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