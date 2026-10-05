聽新聞
0:00 / 0:00
台彩10月推兩檔刮刮樂新品 總獎金逾21.1億
迎接10月到來，台灣彩券公司今天宣布推出2款刮刮樂新品「10來添金」與「喜從天降」，每張售價分別為新台幣500元、200元，總獎項超過348萬個，總獎金逾21.1億元。
台彩公司今天發布新聞稿說明，「10來添金」每張售價500元，刮出任一個「10」的數字或符號、2個數字相加為「10」、刮出3個「10」的數字或符號，即得對應獎金，增添刮獎過程的變化與趣味。
台彩表示，「10來添金」有高達15次中獎機會，頭獎500萬元共有4個，總獎金逾13.5億元，總中獎率41%。
台彩說明，全新主題遊戲「喜從天降」每張售價200元，遊戲1中任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即得對應獎金，或是刮出一個「禮物」符號即得遊戲1刮區內所有獎金；遊戲2中刮出3個相同金額即得該獎金。
台彩表示，「喜從天降」1000元以上的獎項超過34萬個，頭獎200萬元共有6個，總中獎率30.4%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。