半導體業要負擔「差別電價」？台電董座曾文生：完全沒有提過

日前傳出差別電價有譜，將針對半導體、AI資料中心等產業實施的消息，不過，台電董事長曾文生今日否認有規畫差別電價一事，他說，台灣的科技產業發展快速，而台電近年也逐漸被整合進台灣的科技供應鏈，因此相關決策有共同決定的需要；曾文生並特別提及台積電與台塑化的碳捕捉與封存合作。

台電5日舉辦「台灣電力學校座談會」，邀請交通、醫療、商場等用電大戶高階主管座談，並分享強化用電品質與用戶設備維運管理議題。曾文生在會前受訪時表示，「台電沒有講過差別電價這件事」。

除了強調從來沒有提到過差別電價這件事之外，曾文生表示，這幾年台灣科技產業發展非常迅速，用電需求極為關鍵，台電已經逐漸被整合進台灣整體科技產業鏈的一環；在產業鏈的運作中，作為供應鏈的一部分，有許多事情需要共同決策。舉例來說，台電現在所有的發電設備投資，都跟產業的用電需求息息相關，發電投資的速度以及未來運轉模式，都需要在相關決策上共同研商。

此外，曾文生說，最近大家討論的CCS（碳捕捉與封存）技術，如果這類技術要落地實施，會牽涉到更多共同投資決策的機制，包括何時落實、完成後有多少用戶參與使用、預估碳捕捉量是多少、如何訂定成長曲線等，這些都必須共同面對。設備的折舊與投資，都只是共同決策中的一環。

曾文生表示，過去台灣供電是單向供應給整個電網，但現在可以看到，民生用電的變動幅度相對有限，而產業用電的增長速度非常迅猛，產業用電成長帶來的投資決策，必須跟台電的投資決策緊密結合，這才是整件事情的核心，台電正致力於讓產業供電端成為台灣科技供應鏈密不可分的一部分。

曾文生強調，建立一套與科技業共同決策的機制來因應用電未來的發展，才是最重要的核心，台電不能在這個產業發展過程中只當局外人，或是單純的供應端，因為電力供應有前置時間的變數，台電必須與產業共同進行決策。