快訊

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

聽新聞
0:00 / 0:00

矽谷台美產業科技協會年會 王美花：合作更深做全世界生意

中央社／ 舊金山4日專電
前經濟部長王美花（中）3日受邀參加「矽谷台美產業科技協會」（TAITA）年會，與創會會長邱俊邦（左）、現任會長劉嘉寧（右）合影。主辦單位提供
前經濟部長王美花（中）3日受邀參加「矽谷台美產業科技協會」（TAITA）年會，與創會會長邱俊邦（左）、現任會長劉嘉寧（右）合影。主辦單位提供

前經濟部長王美花受邀在「矽谷台美產業科技協會」（TAITA）年會演說，她表示，台美合作只會越來越深，並與日韓攜手，共同做全世界的生意。談到台積電在美國整體建廠計畫何時完成，她指出，大家認為至少2034年以後較有可能。

王美花擔任3日晚宴主題演講嘉賓，分享台灣在全球人工智慧（AI）與科技版圖中的機遇與挑戰。

她表示，美國總統川普（Donald Trump）第一任期對中國實施圍堵政策，促進台商回流台灣，提前布局土地與廠房，得以在AI伺服器需求爆發時擴大生產。

主計總處預估今年商品出口將衝9036億美元。王美花指出，成長之大令人難以想像。台灣之外，韓國今年商品出口預估達1兆美元，台灣與韓國將會第一次超越日本。

另外，台灣對美國的出口占比不斷地增加，對中國出口占比下降，美國已成為台灣最大的出口市場，台灣今年對美國的貿易順差將超過2000億美元。

王美花說，台灣、日本與韓國密切合作，加上扮演領頭羊的美國，台美日韓現在是占據AI產業最重要的4個國家，共同做全世界的生意；中國則獨立於這個體系之外。

她向在場科技人士呼籲，台美已密不可分，「合作只會越來越加深」，從軟硬體分工走向軟硬體結合。在座人士的角色也越來越重要，未來有更多合作機會可以推動。

談到台灣股市的成長，王美花表示，「千金股」陣容快速擴大，50多家公司中非AI相關的公司僅有2家。另外，台灣在全球AI硬體供應鏈中，扮演不可取代的角色，「沒有一個國家有辦法像台灣有如此綿密的供應鏈」。

她指出，由台積電帶頭，搭配政府法人投資補助，串聯中小企業一起進步、做最難的工作，使台灣得以持續在全球AI晶片領域占重要地位，這已變成一個台灣企業模式。

她也提到，供應鏈綿密使得台灣建廠效率極高。台灣蓋好一座廠的時間約9到10個月；美國即使建廠速度已加快，蓋一座廠仍需約2年。台灣的效率大概只有日本可以相比。

她表示，在台灣，大家普遍認為台積電在美國整體建廠要到2034年後較有可能完成。

針對風險和挑戰，王美花說，AI發展面臨模型競爭、供應鏈短缺、借貸成本上升、電力瓶頸及資安等問題，但她認為AI建設發展「不可逆」，台灣供應鏈仍將持續發展。

「矽谷台美產業科技協會」由前總統府國策顧問邱俊邦所創辦。現任會長劉嘉寧表示，今年年會聚焦量子運算，隨著該領域從基礎研究逐步邁向實際應用，其進展將仰賴處理器、晶圓製造、先進製造、高效能運算（HPC）與AI、投資及新應用的完整生態系，台灣與矽谷在此機遇中各具特長且相輔相成。

矽谷 王美花

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

結合台美瓜三方優勢 林佳龍：讓友誼帶動產業合作

台積電法說聚焦2奈米、AI！傳美國再擴廠 00891近一年漲幅約130％

經濟日報社論／從馬斯克擬建晶圓廠 看晶片變局

林佳龍近日將出訪美國為駐鳳凰城辦事處揭牌 台美經貿邁新里程碑

相關新聞

用電大戶設備故障恐波及鄰居 台電提5大對策強化電力韌性

用電大戶若設備故障，不只自己停電，也會影響到隔壁鄰居。台電今日舉辦「台灣電力學校座談會」，邀請交通、醫療、商場等用電大戶參加。台電董事長曾文生表示，一條高壓饋線上會有數個用電大戶，有時一個設跳脫，就會造成電網震盪，進而影響附近鄰居的電力供應。

勞動部政次赴美 出席勞工行政官員協會2026年會

勞動部政務次長黃玲娜應美國勞工行政官員協會（National Association of Government Labor Officials，以下簡稱NAGLO）邀請，日前出席在新墨西哥州阿布奎基（Albuquerque, New Mexico）舉辦之2026年年會，並代表台灣於年會開幕式致詞。

台彩10月推兩檔刮刮樂新品 總獎金逾21.1億

迎接10月到來，台灣彩券公司今天宣布推出2款刮刮樂新品「10來添金」與「喜從天降」，每張售價分別為新台幣500元、200...

矽谷台美產業科技協會年會 王美花：合作更深做全世界生意

前經濟部長王美花受邀在「矽谷台美產業科技協會」（TAITA）年會演說，她表示，台美合作只會越來越深，並與日韓攜手，共同做...

半導體業要負擔「差別電價」？台電董座曾文生：完全沒有提過

日前傳出差別電價有譜，將針對半導體、AI資料中心等產業實施的消息，不過，台電董事長曾文生今日否認有規畫差別電價一事，他說，台灣的科技產業發展快速，而台電近年也逐漸被整合進台灣的科技供應鏈，因此相關決策有共同決定的需要；曾文生並特別提及台積電與台塑化的碳捕捉與封存合作。

結合台美瓜三方優勢 林佳龍：讓友誼帶動產業合作

外交部長林佳龍率團訪問瓜地馬拉，特別邀集30位台灣企業代表同行，透過「第八屆台瓜經濟聯席會議暨投資論壇」及「瓜美商會商機交流會」等活動，促進台灣、瓜地馬拉及美國企業交流，尋找投資與產業合作機會。林佳龍表示，外交除了建立關係，更要創造機會，政府透過搭建平台，協助企業找到市場與夥伴，讓經貿合作可以實質落地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。