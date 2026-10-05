矽谷台美產業科技協會年會 王美花：合作更深做全世界生意

前經濟部長王美花受邀在「矽谷台美產業科技協會」（TAITA）年會演說，她表示，台美合作只會越來越深，並與日韓攜手，共同做全世界的生意。談到台積電在美國整體建廠計畫何時完成，她指出，大家認為至少2034年以後較有可能。

王美花擔任3日晚宴主題演講嘉賓，分享台灣在全球人工智慧（AI）與科技版圖中的機遇與挑戰。

她表示，美國總統川普（Donald Trump）第一任期對中國實施圍堵政策，促進台商回流台灣，提前布局土地與廠房，得以在AI伺服器需求爆發時擴大生產。

主計總處預估今年商品出口將衝9036億美元。王美花指出，成長之大令人難以想像。台灣之外，韓國今年商品出口預估達1兆美元，台灣與韓國將會第一次超越日本。

另外，台灣對美國的出口占比不斷地增加，對中國出口占比下降，美國已成為台灣最大的出口市場，台灣今年對美國的貿易順差將超過2000億美元。

王美花說，台灣、日本與韓國密切合作，加上扮演領頭羊的美國，台美日韓現在是占據AI產業最重要的4個國家，共同做全世界的生意；中國則獨立於這個體系之外。

她向在場科技人士呼籲，台美已密不可分，「合作只會越來越加深」，從軟硬體分工走向軟硬體結合。在座人士的角色也越來越重要，未來有更多合作機會可以推動。

談到台灣股市的成長，王美花表示，「千金股」陣容快速擴大，50多家公司中非AI相關的公司僅有2家。另外，台灣在全球AI硬體供應鏈中，扮演不可取代的角色，「沒有一個國家有辦法像台灣有如此綿密的供應鏈」。

她指出，由台積電帶頭，搭配政府法人投資補助，串聯中小企業一起進步、做最難的工作，使台灣得以持續在全球AI晶片領域占重要地位，這已變成一個台灣企業模式。

她也提到，供應鏈綿密使得台灣建廠效率極高。台灣蓋好一座廠的時間約9到10個月；美國即使建廠速度已加快，蓋一座廠仍需約2年。台灣的效率大概只有日本可以相比。

她表示，在台灣，大家普遍認為台積電在美國整體建廠要到2034年後較有可能完成。

針對風險和挑戰，王美花說，AI發展面臨模型競爭、供應鏈短缺、借貸成本上升、電力瓶頸及資安等問題，但她認為AI建設發展「不可逆」，台灣供應鏈仍將持續發展。

「矽谷台美產業科技協會」由前總統府國策顧問邱俊邦所創辦。現任會長劉嘉寧表示，今年年會聚焦量子運算，隨著該領域從基礎研究逐步邁向實際應用，其進展將仰賴處理器、晶圓製造、先進製造、高效能運算（HPC）與AI、投資及新應用的完整生態系，台灣與矽谷在此機遇中各具特長且相輔相成。