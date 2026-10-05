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用電大戶設備故障恐波及鄰居 台電提5大對策強化電力韌性

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
用電大戶設備故障恐波及鄰居，台電今日舉辦「台灣電力學校座談會」，提出5大對策強化電力韌性。圖中為台電董事長曾文生。記者陳儷方／攝影
用電大戶設備故障恐波及鄰居，台電今日舉辦「台灣電力學校座談會」，提出5大對策強化電力韌性。圖中為台電董事長曾文生。記者陳儷方／攝影

用電大戶若設備故障，不只自己停電，也會影響到隔壁鄰居。台電今日舉辦「台灣電力學校座談會」，邀請交通、醫療、商場等用電大戶參加。台電董事長曾文生表示，一條高壓饋線上會有數個用電大戶，有時一個設跳脫，就會造成電網震盪，進而影響附近鄰居的電力供應。

曾文生表示，台電對於用電大戶常會提供雙迴路備援，但經常發現，用戶的電力設備平常沒有做好維護工作，例如，當饋線跳脫時，應該切換到另外一條有供電的饋線，卻經常出現沒有切換的情況，以至於造成重要的公共設施發生停電，這對交通節點、百貨公司，或是醫院都是很大的問題。

自動切換的動作其實非常簡單，曾文生說，只要把電源切到另一個迴路，系統就能恢復供電，但在排除故障時，往往都等待用戶的機電人員到現場切換，導致停電時間拉得很長，要解決這個問題，就需要用戶端的機電人員充分了解整個電網運作模式。

曾文生指出，算力負載起降對周邊電力穩定會造成衝擊與影響，尤其未來用電密度會更大，部分算力中心會分布在商業區及住宅區，這是將來很關鍵的工作。

台電指出，電力網絡連結供電與用電兩端，電力需經過台電及用戶線路及設備才得以傳輸，不只是台電，用戶的設備也會面臨老舊劣化與外力觸碰等情況；交通運輸、醫療院所、通信業及大型商場等重要用戶的設備，一旦出現異常，影響層面較廣，因此台電需要與用戶緊密合作，才能進一步提升整體電力韌性。

為協助用戶落實設備管理與風險控管，台電提出「申請備用電力、增加備援機制、落實定期檢驗、維護設備環境、強化人員訓練」等5大對策。

台電建議用戶，可依據用電特性，評估申請備援線路並加裝ATS自動切換開關，於突發事故時可快速切換至電源正常線路；另針對重點場域建議自備發電機搭配UPS不斷電系統等備援電力，並因應雷擊、鹽塵害等天災可能引發的電壓驟降加裝穩壓設備，同時汰換老舊設備，提升用電可靠度。

台電

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