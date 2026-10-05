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結合台美瓜三方優勢 林佳龍：讓友誼帶動產業合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍率團訪問瓜地馬拉，特別邀集30位台灣企業代表同行，透過「第八屆台瓜經濟聯席會議暨投資論壇」及「瓜美商會商機交流會」等活動，促進台灣、瓜地馬拉及美國企業交流，尋找投資與產業合作機會。林佳龍表示，外交除了建立關係，更要創造機會，政府透過搭建平台，協助企業找到市場與夥伴，讓經貿合作可以實質落地。

林佳龍指出，此次企業交流也邀請美台商業協會（USTBC）資深理監事Patrick Wilson同行。Wilson在活動中分享，從手機、家中的電子設備到醫院的醫療儀器，許多美國品牌產品背後都有台灣科技與創新的貢獻，這些成果雖未必完全反映在台瓜雙邊貿易統計中，卻早已融入當地人民的日常生活；台灣數十年來從製造業逐步走向高科技產業的發展經驗，也具有與友邦分享的價值。

林佳龍表示，這正是外交部積極推動「總合外交」及「榮邦計畫」的精神，將台灣累積的科技、產業及人才優勢，對應友邦發展需求，再透過企業投資與產業合作，讓合作成果回到人民生活，創造新的發展機會。

林佳龍指出，去年國經協會與美台商業協會在華府簽署合作備忘錄，將雙方合作延伸至第三國；今年第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）也將第三國合作列為具體合作項目。此次率團訪問瓜地馬拉，就是希望將既有合作共識進一步轉化為具體行動。

林佳龍表示，台灣具備科技、先進製造及供應鏈整合能力，美國擁有市場、資金及國際連結，瓜地馬拉則具有連結太平洋、加勒比海及美洲市場的地理優勢，以及年輕且具充沛的勞動力。三方若能進一步串聯優勢，不僅有機會掌握近岸外包帶來的新商機，也能共同打造更安全、更具韌性的「非紅供應鏈」。

林佳龍表示，此次論壇已促成投資媒合、電動巴士及碳權等合作，他並主持中華電信首座拉丁美洲辦公室開幕，未來將協助推動瓜國財政部高韌性主權雲端備援資料中心，將台灣在資通訊、資安及數位治理等領域的經驗帶進瓜地馬拉。林佳龍期待中華電信發揮領頭羊角色，帶動更多台灣企業拓展拉丁美洲市場，讓台美瓜三方合作從交流媒合進一步走向投資與產業合作。

「無論是投資或合作案，最終都將轉化為更多就業、人才培育及經濟發展機會，讓人民共享合作成果。」林佳龍最後指出，期待以瓜地馬拉為起點，讓台灣、美國及瓜地馬拉企業找到值得信賴的合作夥伴，共同開拓美洲市場，也讓多年累積的互信，持續轉化為新的產業合作與共同繁榮。

林佳龍 台美 瓜地馬拉

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