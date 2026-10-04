漲半導體電價？台電：現無調漲規畫 全力衝刺爭取711億撥補預算

外傳台電研議對半導體用電大戶「加成折舊費」的差別電價，對此，台電總經理郭天合4日表示，目前無任何電價調整規畫，台電現全力衝刺爭取各界支持追加預算711億元撥補台電。

台電表示，近年國際燃料價格大漲，政府攜手油電「頂住通膨」穩定國內物價，為國內產業及廣大民生減緩國際燃料價格上漲的衝擊。日前行政院拍板2026年度追加預算案，已編列711億元預算撥補台電，係為照顧民生，免受燃料價格飆漲直接衝擊。

台電表示，電價費率審議會已於9月18日會中決議，考量預算撥補尚未明朗且燃料價格走勢具不確定性，因此審議會決議優先爭取預算撥補台電，10月1日起仍維持現行電價費率。台電強調，會努力透過各項措施持續開源節流，以降低國際燃料價格對財務及電價成本的影響，希望國會及全民共同支持追加預算撥補，讓台電可持續為民生、產業提供可靠電力。

台電指出，中東戰爭造成今年3月至8月燃料價格累計漲幅超過60%，截至今年8月底，台電天然氣燃料成本較美伊戰前已增加逾700億元。台電吸收燃料成本、避免國際能源價格大幅上漲立即反映於電價，政府再透過預算撥補部分成本，實質上即由政府分擔穩定民生用電成本，減輕民生受國際能源價格波動衝擊。