台電：現階段無電價調整規劃 盼國會支持追加預算

有媒體報導，台電研議對5MW以上用電大戶收「加成折舊費」的差別電價，對象鎖定半導體等產業。台電今天表示，行政院日前拍板115年度追加預算案，已編列新台幣711億元預算撥補台電，照顧民生，免受燃料價格飆漲直接衝擊，並強調現階段無任何電價調整規劃，盼國會與社會各界支持追加預算案通過。

針對外界關切電價議題，台電發布新聞稿說明，近年國際燃料價格大漲，政府攜手油電「頂住通膨」穩定國內物價，為國內產業及廣大民生減緩國際燃料價格上漲的衝擊。台電表示，日前行政院拍板115年度追加預算案，已編列711億元預算撥補台電，此舉實則照顧民生，免受燃料價格飆漲直接衝擊。

台電強調，現階段無任何電價調整規劃或方案，也盼國會與社會各界全力支持追加預算案順利通過。

台電表示，中東戰爭造成今年3月至8月燃料價格累計漲幅超過60%，截至今年8月底，台電天然氣燃料成本較美伊戰前已增加逾700億元。台電吸收燃料成本、避免國際能源價格大幅上漲立即反映於電價，政府再透過預算撥補部分成本，實質上由政府分擔穩定民生用電成本，減輕民生受國際能源價格波動衝擊。

台電指出，電價費率審議會已於9月18日會中決議，考量預算撥補尚未明朗，且燃料價格走勢具不確定性，因此審議會決議優先爭取預算撥補台電，10月1日起仍維持現行電價費率。

台電表示，會努力透過各項措施持續開源節流，降低國際燃料價格對財務及電價成本的影響，並籲請國會及全民共同支持追加預算撥補，讓台電可持續為民生、產業提供可靠電力。