抄表有誤…民眾電費突暴漲 立委批台電低級錯誤

台電上月寄出七、八月帳單，但不少民眾發現電費暴漲情況，哀鴻遍野。有網友二日在社群上貼出兩張台電同期帳單，一張是原帳單，一張是更正帳單，電費不僅較原先少了兩、三千元，連度數也「校正回歸」將近四百度，一度以為是詐騙。台電表示，人員核對用電資料時發現異常，隨即主動派員前往現場查核，確認「抄表有誤」，因此重新核算電費並寄送更正後的電費單據。

立委則批評台電管理鬆散，犯下低級錯誤，要求台電查明抄表或計費等環節出錯原因與受影響戶數，必須對已繳費的民眾主動退差額，向社會清楚交代。

最近網路上討論電費帳單飛漲的聲浪不斷，許多網友都在討論，雖然七、八月都是適用夏季電價，但帳單金額與去年同期有不小差距；有網友說，自己五月帳單五千元已經很離譜了，接下來兩期的帳單金額更來到一萬三千元、一萬九千元，質疑台電偷偷漲價；更有網友說，自家電表換成智慧電表後，度數暴增一倍。

一名網友二日在Threads貼出兩張九月電費帳單，原帳單上的金額高達一萬一七二七元，經常度數二○九四度；但隔了一陣子後，台電又寄來新的帳單，新帳單顯示出來的金額是八九三○元，費用少了將近二八○○元，經常度數下降至一六九五度，更整整少了近四百度，帳單上面還特別標註「原電費繳費單作廢」。

網友也在Threads上面寫道，台電人員二日致電說明，帳單的金額有誤，主要是抄表員抄錯數字，內部人員發現不對勁，修正了度數跟金額，並表達歉意。貼文一出引發熱議，有人就質疑「發現天怒人怨會影響選情，先避避風頭」、「連電費都能校正回歸」，更有人批評台電「帳單有問題一律推給抄表員，台電也算是國營詐騙公司了」。

至於抄表錯誤的比率及影響戶數有多少，台電未進一步提供相關數字，僅說此類電費帳單異常情形並不常見；台電並說，為確保電費計收正確，系統會在「抄表」及「開票」兩個關卡檢核抄表指數，針對用電數據異常的用戶，產出報表供人員進一步查核，如發現資料有誤，會主動更正，「大部分」都可以透過系統檢核主動發現，及時更正。

台電表示，若發現電費帳單有異常情形，台電會主動查核相關用電資料，確認後如屬台電作業疏漏，也會主動更正並聯繫用戶說明並致歉。若用戶對電費帳單有疑義，都可以透過台電客服等管道反映。

不過，民眾收到計費錯誤的電費帳單早非第一次，國民黨立委賴士葆批台電螺絲鬆了，內部管理鬆散、犯下低級錯誤，還想追加預算補貼。他呼籲，台電面對第一線人民，一定要做好基本ＳＯＰ（標準作業程序）管理。

民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥要求台電查明抄表或計費等環節出錯原因與受影響戶數，若民眾已繳費更應主動通知退差額，給社會清楚交代。電費攸關每個家庭支出，台電有責任確保計費正確，也有責任讓每一筆更正都說得清楚。