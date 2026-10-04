聽新聞
0:00 / 0:00

油價已凍漲4周 地緣政治仍有風險

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

中油宣布，本周國內油價繼續凍漲，已連續三周維持汽柴油售價。行政院九月三日通過追加預算增資及撥補中油方案後，至今為止是第五個周六，共計四周凍漲，僅有其中一周汽、柴油微漲○點七元及○點六元。

本周汽、柴油價格分別為九二無鉛汽油每公升卅一點二元、九五無鉛汽油每公升卅二點七元、九八無鉛汽油每公升卅四點七元、超級柴油每公升廿九點九元。

中油表示，中東局勢持續緊張，美國加強軍事部署，國際油價仍是高檔震盪，為照顧國內民生與平穩物價，除政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收三點七元及二點一元外，中油為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，十月五日至十月十一日中油公司各再加碼吸收六點四元及八點二元，合計汽、柴油各共吸收十點一元及十點三元，換取國內汽、柴油的價格維持不調整。

法國總統馬克宏二日宣布，七大工業國集團（Ｇ７）將釋出一億桶石油及柴油，國際油價回軟。由於油價回跌，預期通膨壓力頓減，加上美國最新公布九月就業數據不如預期，市場大幅降低對聯準會十月底升息的預期，為股市帶來利多，美股及歐股同受此利多消息影響而收紅。

雖然油價回軟，但法人指出，油價仍可能維持高檔波動與高風險溢價，且即使後續美伊衝突趨緩、海峽航運順利恢復，但原油供給集中風險仍將推升地緣政治風險溢價成為常態，預期將為油價提供下檔支撐。

油價 地緣政治 風險 中油

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中油宣布下周油價再凍漲 擴大汽、柴油吸收10.1及10.3元

歐盟柴油每公升81元創新高 中東戰爭衝擊燃料供應

荷莫茲運量恢復至戰前8成 「3原因」讓國際油價依然高漲

G7將釋出1億桶戰略儲油

相關新聞

抄表有誤…民眾電費突暴漲 立委批台電低級錯誤

台電上月寄出七、八月帳單，但不少民眾發現電費暴漲情況，哀鴻遍野。有網友二日在社群上貼出兩張台電同期帳單，一張是原帳單，一張是更正帳單，電費不僅較原先少了兩、三千元，連度數也「校正回歸」將近四百度，一度以為是詐騙。台電表示，人員核對用電資料時發現異常，隨即主動派員前往現場查核，確認「抄表有誤」，因此重新核算電費並寄送更正後的電費單據。

曾收1萬2天價帳單 複查後驟降6千

有網友收到天價電費帳單，近日發文到Threads引發討論，類似狀況層出不窮。去年秋天，新北徐太太收到一萬二千元的電費帳單，住戶直呼誇張，後來台電複查後驟降為六千多元，原因也是因為抄錯電表，讓她直呼下次要多看一眼。

兩個月內就兩起…意外頻傳 能源署要查離岸風機

沃旭大彰化西北離岸風場編號Ｈ０４風機本月二日發生葉片斷裂事故，短短兩個月內，該風場已發生兩起事故，同一風場接連發生事故的罕見狀況，已引起經濟部能源署關注，能源署本周將要求業者進一步說明事故原因的初步判斷，以及後續處理方式，也將請業者評估啟動風機全面健檢。

冷眼集／烏龍帳單 台電獨門生意吃定消費者

每一年，網路上總會有不少民眾說自家電費帳單「又錯了」，雖說抄表員難免出錯，但帳單錯誤率連年這麼高，台電真的應該用心檢討ＳＯＰ（標準作業程序）管理，降低錯誤率是一個企業該有的基本態度。

自保之道 比對去年同期帳單揪出異常

夏季電費高峰期剛過，民眾收到最近一期帳單時，大多心存疑惑，除了開冷氣，其他電器用電量並沒有大幅使用，為什麼夏季電費高得離譜？如果電費高出不少，民眾又該如何自救？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。