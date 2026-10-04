兩個月內就兩起…意外頻傳 能源署要查離岸風機

沃旭大彰化西北離岸風場編號Ｈ０４風機本月二日發生葉片斷裂事故，短短兩個月內，該風場已發生兩起事故，同一風場接連發生事故的罕見狀況，已引起經濟部能源署關注，能源署本周將要求業者進一步說明事故原因的初步判斷，以及後續處理方式，也將請業者評估啟動風機全面健檢。

對於二日中午風機葉片損毀事件，沃旭表示，事件發生當時風機並無人員作業，安全區域內也無船舶，目前附近海域已採取安全管制，並已通報中央及地方主管機關及相關利害關係人。

對於葉片損毀原因，沃旭並未說明，只表示目前正與風機系統原廠西門子歌美颯共同評估現場情況，透過攝影機持續觀測，安排相關工作船舶保持待命，必要時可立即前往現場進行緊急應變處置，後續也將由西門子歌美颯主導並負責此次事件調查，沃旭能源將持續密切掌握並全力協助相關調查工作。

沃旭今年一月廿日宣布大彰化西南第二階段及西北離岸風場所有風機安裝完工，風場距離彰化外海約卅五至六十公里處，共有六十六座最新世代、單機量十四ＭＷ的離岸風機，風機供應商為西門子歌美颯。

同一風場先前發生的另一起事故是火災，Ｇ０５風機於八月八日凌晨三時廿九分發生故障，五時起火，火勢直至六時卅分才停止。八月八日發生的火災，至今為止，能源署也還沒收到業者的火場鑑定報告。

由於其他離岸風場目前並未傳出火災或葉片斷裂等類似事故，能源署因此認為，有必要進一步釐清大彰化西北離岸風場近期事故接連發生的原因，釐清為何類似事故集中發生於同一風場。

鑑於近來頻傳陸上及離岸風場的風機事故不斷，包括風機機艙失火及漏油等事件，為避免造成民眾恐慌，以及後續需要救援等情事，彰化縣府今年年中即邀集業者開會，要求一發生事故，即須通報縣政府。

縣府經綠處指出，年中到目前為止，已有兩件通報事故，都是沃旭公司。這一次的事件，由於風場損失發電量十四ＭＷ，未達電業事故通報程序標準所訂丙級規模（廿ＭＷ以上），公司已啟動緊急應變小組，事故原因仍調查中。

經綠處表示，不管陸上或離岸風機，一旦風機機艙失火，均救援困難，目前國外新型的風葉機艙，均設有自動滅火系統，縣府要求新的風機均應有新的自動滅火系統，如果是舊機也應加裝。