我國勞工退出職場 早於美、日、韓

我國勞動力參與率與美國、日本、南韓相比仍有差距。從2025年主要國家勞參率觀察，我國男性、女性勞參率均低於美日韓三國，且女性差距相對明顯；若進一步觀察年齡分布，我國女性25至39歲勞參率雖在四國中最高，但50歲以上則轉為四國最低。

據勞動部統計，2025年我國男性勞參率為67.2％，低於日本的72.7％、南韓的71.7％及美國的67.8％；女性勞參率則為52.1％，低於日本的56.9％、南韓的56.4％及美國的57.3％。整體來看，我國男性、女性勞參率均在四國中居末。

值得注意的是，我國男、女性退出職場均早於美日韓。我國男性勞參率與美、日、韓均呈平頂型，但55歲後快速下滑，轉為四國最低；女性則呈先高後低，美、日、韓在25至64歲間相對持平。

2025年我國女性25至39歲各年齡層勞參率均逾87％，且均為四國最高，但50歲以上快速下滑，低於美、日、韓。