女性勞參率40歲起明顯下滑 婚育、家庭照顧牽動職涯

台灣女性勞動參與率過去十年持續提高，2025年已達52.1％，然而40至49歲年齡層不僅未明顯增長，導致我國女性勞參率從40歲起明顯下滑，性別差距擴大至兩位數，甚至在55至59歲達高峰，相差27.2個百分點。學者建議，刺激女性勞參率，除祭出就業誘因外，還要有完善的照顧體系。

少子化、高齡化帶來的勞動力不足隱憂，政府各部門正在努力增加勞動力人口。主計總處統計，從就業人數來看，男性就業人數2025年為636.6萬人，較20年前增加約61萬人，較十年前增加約13萬人；女性就業人數2025年為526萬人，較20年前增加107萬人，較十年前增加近30萬人。

從十年變化來看，女性勞參率並非沒有成長，2015年35至39歲女性勞參率僅75.12％，到2025年已升至88.21%，增加13.09個百分點；相較之下，40至44歲從75.62％升至81.90％，僅增加6.28個百分點，45至49歲則從70.36％升至75.95％，增加5.59個百分點。

同時，2025年的就業者結構也出現向中高齡以上傾斜，2025年男、女性就業人數中，男性30至44歲占比為36.7％，較十年前下降3.5個百分點，女性30至44歲占比為39.6％，更較十年前下降4.1個百分點。但因少子女化及高齡化影響，就業人口成長均來自中高齡（45-64歲）及高齡（65歲以上）就業者。

學者指出，過去主計總處調查曾發現因生育或懷孕離職者復職率55.57％，曾因生育離職女性平均復職間隔約五年五個月，這代表女性婚育離開職場後，重新投入勞動市場並非立即發生。

也就是說35歲婚育後，要重新投入職場的時間為40歲，這時會面臨職涯選擇、教養未成年子女工作，甚至進入45歲階段時，「扶老攜幼」的雙重家庭照顧，也將成為女性負擔。

學者強調，少子化現象已成定局，但不代表未來40至49歲女性勞動參與率會馬上提升。要刺激女性勞動參與率，不只是要祭出就業誘因，還要有完善的照顧體系，才能讓女性可以儘早地穩定留在職場。