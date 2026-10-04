外食費漲勢延續、中東戰事推升油價 9月CPI估連五月逾警戒線

國內8月消費者物價指數（CPI）年增2.04%，已連四個月突破2%，物價上升壓力恐怕還沒退場。主計總處將於7日公布最新9月CPI，預估外食費漲勢延續，再加上中東戰事反覆導致油價升溫等因素影響，9月CPI年增率可能高於8月，並連續第五個月站在2%通膨警戒線以上。

回顧8月CPI，漲幅雖由7月的2.54%明顯縮小至2.04%，主要是蔬菜價格大跌所致。因去年8月受到丹娜絲颱風及豪雨影響，菜價基期偏高，使今年8月蔬菜價格年減21.64%，寫2019年1月以來最大跌幅。若扣除蔬果，8月CPI年增率上漲2.55%，扣除蔬果及能源後的核心CPI也年增2.3%，顯示基本物價壓力仍在。

進入9月後，去年蔬菜高基期效應逐漸淡化，蔬菜價格年減幅度可能顯著收斂，甚至不排除轉為年增；加上8月下旬中南部豪雨造成部分產區農損，可能進一步墊高9月食物類價格。

外食費則是另一項揚升通膨的要素。8月外食費年增3.17%，寫今年以來最大漲幅，且已連續三個月漲幅超過3%。主計總處研判，食材、人事及營運成本仍高，外食價格短期內難明顯回落，9月漲幅仍可能維持在3%以上。

能源價格也增添變數。受到中東戰事升溫、國際原油價格走揚影響，中油自9月14日起調漲汽油每公升0.7元、柴油0.6元，儘管政府透過貨物稅減徵及油價平穩機制吸收大部分漲幅，9月國內油料價格仍較8月墊高。