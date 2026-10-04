出口挑戰史上第一長紅 9月可望連35個月成長

財政部8日將公布9月進出口統計。財政部表示，隨著AI應用浪潮捲起千堆雪，再加上接下來年底東西方節慶帶來的旺季效應，預估9月出口規模為770億至803億美元，年增42％至48％，連續35個月正成長，有望創下史上第一長紅，正式推進史上最長上升周期。

財政部上月公布8月進出口統計，規模824億美元寫歷史新高，年增率為41％、是連續34個月正成長，追平1985年11月至1988年間的史上最長長紅；8月進口表現也相當亮麗，規模達601億美元、為歷年單月第三高，年增幅高達44.3％。

財政部分析，8月出口表現遠優於預期，財政部統計處處長蔡美娜分析背後四大原因，包括AI與高效能運算等新發展助長相關零組件規格升級，引爆需求；在AI應用的深化支撐下，全球經濟維持溫和成長；國際品牌的行動裝置每年此時準備進入新品的密集發布期，鋪貨效應逐步發酵；再加上電子業供應鏈的瓶頸依然存在，帶動一些漲價效應。

8月出口刷新歷史新高，對五大出口市場都是同步擴張。財政部統計處處長蔡美娜表示，對中國大陸與香港跟日本8月出口值雙雙寫下單月新高，年增率分別為39.3％、32％。其中，對陸港出口值首度跨越200億美元，達211.5億美元，由於今年來已四度改寫新高紀錄，顯示對陸港的出口逐步恢復活力。

展望未來，財政部分析，隨著AI應用浪潮捲起千堆雪，誘發的需求不斷強化，國內廠商在整個全球半導體或是伺服器的供應鏈都占據關鍵地位，再加上接下來年底東西方節慶帶來的旺季效應，預料下半年外銷看起來還是相當具有底氣。

官員表示，以數據推估，9月出口只要632.3億美元，第3季就能輕而易舉取代第2季成單季新高，而第3季、第4季連續創高是十拿九穩。