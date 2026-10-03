抄錯表還是被偷接電？她收破萬電費「心臟漏半拍」 親揭聯絡台電SOP

近期有民眾收到電費帳單發現金額異常暴增，後來又收到台電補寄修正過金額的帳單，引發網友熱議。新北市也有人曾有類似經驗，建議用戶收到帳單，真的要多花點時間仔細核對金額，才不會當了冤大頭。

「我收到破萬元電費帳單直接心臟漏跳半拍！」新北市的徐太太說，去年秋天她也收到過烏龍帳單，家裡平常最多也就二、三千元，就算夏天開冷氣頂多四、五千，這次直接翻倍一萬二。「真的整個愣住，腦中閃過好多問號，冷氣壞了？下個月要吃土了？被偷接電了？」

因為金額實在太誇張，她立刻撥打台電1911客服專線反映，被告知將派員複查電表。幾天之後收到新帳單，上面蓋了紅字「原電費繳費單作廢」，金額直接修正到六千多。心裡不禁又多想，以往總是收到帳單就直接繳費，偶而曾經金額較高，會不會也是抄錯電表？

「我是四口之家，夫妻加上1個小孩、1個長輩，房屋室內35坪、4房格局共4台冷氣機，平常除了老人全日在家，白天其他人上班上課」。她說老人家房間過去使用非變頻冷氣機，夏天開冷氣時數較長用電較多，後來全部改用一級效能變頻機型，電費確實降低不少，但最多也是六千多。

這筆烏龍帳單當時她有貼文到社群跟網友討論，總結一些心得跟大家分享：收到金額暴增異常帳單千萬不要直接繳費，也不可擺爛不繳！擺爛只會被罰遲繳違約金甚至停電。最正確的做法就是立刻打1911申請複查，台電會先幫你暫緩催繳。

自動扣款真的要留心！很多人認為自動扣款較省事，但這次事件之後發現，如果沒習慣看帳單細節，幾千塊可能就這樣默默被扣走了（雖然事後可能會退費或折抵下期電費，但如果沒人發現錯誤呢？當下被扣款還是很不爽）。

電表真的是人工抄的！很多人以為現在都是智慧電表自動化，其實大部分社區還是人工抄表，是人就會有看錯或寫錯字的時候，建議大家收到帳單真的要花個10秒鐘核對一下，才不會當了冤大頭！